Ze waren al bijzonder, die certificaten van de Rabobank, maar het kan nog bijzonderder. Rabobank kondigde vorige week aan de vergoeding dit jaar in certificaten te doen, in plaats van contanten.

De certificaten zijn ooit uitgegeven als een achtergestelde lening met een kwartaalvergoeding van 6,5% op jaarbasis en een notering in procenten. Een certificaat kostte gistermiddag €31,50 (126% van €25 nominaal). Menige particuliere belegger zag het als een relatief veilige obligatiebelegging.

Aantrekkelijk voor de Rabobank is dat het uitstaande bedrag mag meetellen bij het kernvermogen - alsof het aandelen zijn. Voorwaarde is wel dat de bank in alle vrijheid kan beslissen over de hoogte en het wel of niet uitkeren van de vergoeding.

Zo'n besluit nam de Rabobank in maart. Toen gaf de bank opvolging aan het dringende verzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) aan de bankinstellingen om geen contant dividend uit te keren wegens de coronacrisis. Rabobank schrapte tot ontsteltenis van de belegger de gehele uitkering vanaf 1 januari 2020. 'Maar het is toch rente wat ik ontvang, geen dividend?', was de teneur op sommige beleggerssites.

Om beleggers tegemoet te komen, gaat Rabobank nu iets unieks doen. Ze keert een 'scrip' uit per certificaat. Met een aantal van die scrips kan de belegger nieuwe certificaten krijgen. Rabobank denkt aan een waarde van €1,625 per certificaat van €25 — details ontbreken nog — waarmee de vergoeding over het gehele jaar uitkomt op 6,5%. Exact gelijk aan de oorspronkelijke rentevergoeding.

Het lijkt daarmee op een stockdividend, een uitkering in aandelen. Maar ook nu is het net weer anders. Bij een stockdividend treedt verwatering op. De toekomstige winst en het voor dividend beschikbare bedrag moet over meer aandelen worden verdeeld. Een stockdividend is dus eigenlijk nauwelijks de naam dividend waard.

Maar de Rabocertificaten zijn geen aandelen. Als Rabo gratis certificaten uitdeelt, zijn die wel degelijk geld waard, want de houder krijgt in normale jaren de volledige rente. De Rabocertificaten staan op de balans voor bijna €7,5 mrd. Na de omwisseling groeit die schuld met ruim €484 mln tot ruim €7,9 mrd. Wanneer Rabobank besluit om vanaf 1 januari 2021 — als het mag van de ECB — weer 6,5% uit te keren, is de Utrechtse bank jaarlijks €31,5 mln meer kwijt.

Die extra kosten voor Rabo zijn winst voor de belegger. Die kan de nieuwe certificaten verkopen om via die route toch zijn contante vergoeding te krijgen. Voor de belegger is het een bijzondere meevaller in deze tweede coronagolf.

