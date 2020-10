Foto: Daniel Acker/Bloomberg

In het kort Vorige week werd een lading sojabonen uit de VS aan Brazilië verkocht. Dat is opmerkelijk, Brazilië is juist een grote exporteur van soja. In Brazilië dreigen tekorten, mede door droog weer.

Een opmerkelijk bericht op de markten voor agrarische grondstoffen: de Verenigde Staten verkopen sojabonen aan Brazilië. Deze twee landen zijn beide grote exporteurs en beconcurreren elkaar juist op de wereldwijde markt, waar China als importeur een grote rol speelt.

Normaal gesproken zit er niemand in Brazilië te wachten op sojabonen uit de VS. Maar volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op anonieme bronnen binnen de sojahandel, is er vorige week tenminste één lading bonen verkocht vanuit de VS bestemd voor Brazilië.

Die bonen zullen later dit jaar worden verscheept en afgeleverd. In Brazilië dreigt een tekort nadat het land een recordhoeveelheid soja heeft verkocht aan China. De Brazilianen profiteren daarmee van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Handelsoorlog

Uit protest tegen de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen kochten de Chinezen geen Amerikaanse soja meer, met een prijsdaling van Amerikaanse sojabonen tot gevolg. Brazilië sprong in het gat en voerde de export naar China juist op.

Inmiddels ligt er een zogeheten 'fase 1' handelsakkoord tussen de VS en China, waarbij de Chinezen beloven weer Amerikaanse soja te zullen kopen. Maar de spanningen tussen de twee landen zijn nog verre van voorbij, Deze zomer kreeg Brazilië vanuit China nog een flinke extra bestelling voor sojabonen, ook al zijn de bonen daar dit jaar duurder dan in de VS. Het lijkt erop dat China, vanwege het handelsconflict, zijn voorraad alvast veilig wil stellen.

Droog weer

In Brazilië zelf dreigen intussen dus tekorten, mede omdat de volgende oogst misschien vertraagd wordt door droog weer. De regering speelt hierop in door de importtarieven voor soja van buiten Zuid-Amerika tijdelijk op te schorten. Dat heeft dus tot de ongebruikelijke transactie van bonen van de VS naar Brazilië geleid.

Sojabonen zijn rijk aan eiwit en worden veel gebruikt in veevoer. Daarvoor worden ze vermalen tot sojameel en in het voer verwerkt. Ondanks het dreigende tekort wordt door handelaren niet direct een enorme toename van de import van sojabonen verwacht.

Infrastructuur

Dat komt deels omdat de infrastructuur van Brazilië daar niet geschikt voor is, alle havens zijn ingericht op export en de fabrieken die de soja moeten vermalen staan vaak in het binnenland. Bovendien is er een probleem met genetisch gemanipuleerde sojasoorten.

Er zijn verschillende varianten die in de VS wel zijn toegestaan en in Brazilië niet, en die zitten vaak door elkaar heen in dezelfde lading. Deze soja importeren vereist speciale toestemming voor de importeur van de Braziliaanse autoriteiten. Het opschorten van de importtarieven voor sojabonen duurt nog zeker tot 15 januari.