Het staat er echt, in het uitgebreide rapport dat kredietbeoordelaar Moody's deze week over de Britse overheidsfinanciën publiceerde. 'De laatste jaren is de bestuurlijke omgeving in het VK minder effectief, minder voorspelbaar en minder samenhangend geworden.'

Kritische woorden van de kredietbeoordelaar, maar wellicht niet helemaal onverwacht gezien het feit dat Moody's eerder deze maand besloot om de rating van de Britten andermaal te verlagen, voor de tweede keer al sinds het brexitreferendum van 2016.

Wat ooit Aa1 was, oftewel een enkel stapje verwijderd van het goudgerande AAA-oordeel, is deze maand Aa3 geworden. Dat is het vierde niveau van de letterbrij waarmee Moody's & co de kredietwaardigheid van landen aangeven.

De directe aanleiding van de afwaardering ligt voor de hand. Het coronavirus heeft wereldwijd diepe gaten in de nationale begrotingen geslagen en in het VK is dat niet anders. In september kwam het begrotingstekort uit op £36 mrd (€40 mrd), een bedrag dat in gewonere tijden pas na twaalf maanden wordt bereikt. In het eerste halfjaar leende de Britse schatkist al £208,5 mrd en in maart, wanneer het huidige begrotingsjaar afloopt, kan de teller op £400 mrd staan. Dan is er iedere dag dus meer dan miljard pond geleend.

Ondanks deze duizelingwekkende bedragen blijft de Britse tienjaarsrente ultralaag, geholpen door een opkoopprogramma van de centrale bank, en dus leidt dit alles nog niet tot moeilijkheden.

Toch herkent Moody's wel degelijk onderliggende problemen. Een deel van de coronasteun zal permanent worden, en een groot deel van de 'Bounce Back'-noodleningen aan bedrijven zal op kosten van de staat moeten worden afgeschreven. Intussen schaadt de brexit de veerkracht van de Britse economie en dus liggen de Britten op koers voor een zwakker herstel dan vergelijkbare landen.

Dat is relevant, omdat ongeveer een kwart van de uitstaande Britse staatsobligaties gekoppeld is aan de inflatie, en de staatsschuld (112% van het bbp aan het einde van het jaar) dus flink duurder wordt als de inflatie oploopt. Met het economisch herstel na de pandemie en de nieuwe handelsbarrières na de brexit is dat geen ondenkbaar scenario.

Dit is waarom Moody's graag een plan zou zien voor de afbouw van de schuldenberg. Maar ja, zie het openingscitaat van dit stuk: Moody's heeft kennelijk ook begrepen dat begrotingsorthodoxie niet in het dna van de huidige regering zit en dat die al voor de coronacrisis vooral van plan was om meer geld uit te geven. Austerity, het gehate bezuinigingsbeleid van David Cameron, is al expliciet uitgesloten. Dit alles geeft weinig vertrouwen, aldus de kredietbeoordelaar, dat het huidige losse begrotingsbeleid 'op tijd wordt teruggedraaid'.