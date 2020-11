Liveblog

Live: Beursrally koelt af, Europese beurzen openen waarschijnlijk lager

Nadat eerder deze week Pfizer en Biontech positief nieuws konden melden over de snelle introductie van een vaccin tegen covid-19, is het nu de beurt aan het Amerikaanse Moderna. De beurzen in Azië in Europa lijken er weinig van onder de indruk.