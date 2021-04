In memoriam Bernard Madoff: een leven gebouwd op leugens Bernard Madoff, veroordeeld voor het plegen van de grootste beleggingsfraude ooit, is woensdagmiddag overleden. Hij zat een gevangenisstraf uit van 150 jaar in een gevangenis in Butner, North Carolina en werd 82 jaar oud. De omvang van zijn fraude was zo'n $17 mrd. Hij werd in 2008 aangegeven bij de politie door zijn twee zonen.

