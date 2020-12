Liveblog

Live: Aziatische beursen, Europese futures iets hoger

In de Verenigde Staten gloort hoop voor een groter budgettair steunpakket, maar besmettings- en overlijdenscijfers blijven fors stijgen. Later vandaag komt de Federal Reserve met zijn beleidsupdate. Per saldo levert dit alles in Azië voorzichtige koersstijgingen op. Ook Europese futures staan licht in het groen.