Liveblog

Live: Lagere start Amsterdamse beurs verwacht, VS breidt zwarte lijst voor China uit

De spanningen tussen de VS en en China laaien weer eens op terwijl de EU en China afstevenen op een lang verwacht investeringsakkoord. Een Brexit-deal is er nog altijd niet. Olieprijs zakt met 0,2% en de voorbeurshandel van de Euro Stoxx 50 voorspelt een lagere start van de aandelenhandel in Amsterdam. Nike komt vandaag met zijn halfjaarcijfers maar verder staat er niks op de agenda.