In het kort: Transferwise, een van de waardevolste Britse fintechs, heeft vergevorderde plannen voor een beursgang. Goldman Sachs zou gevraagd zijn de deal te stroomlijnen. Naar verwachting zal de beurswaarde van het bedrijf fors hoger uitvallen dan het prijskaartje van $5 mrd dat investeerders bij de laatste kapitaalronde op Transferwise plakten.

Transferwise, een van de waardevolste Britse fintechs, heeft vergevorderde plannen voor een beursgang. Sky News meldt dat het bedrijf begonnen is met het selecteren van zakenbankiers om de deal te begeleiden.

Het internationale betaalbedrijf kan gezien worden als een moderne versie van Western Union. Transferwise verzorgt grensoverschrijdende betalingen en kan die, doordat het gebruikmaakt van de laatste technieken, vaak goedkoper aanbieden dan de meeste traditionele aanbieders.

Goldman Sachs

Volgens de omroep Sky News heeft de betaalinstelling meerdere zakenbankiers uit de City gevraagd om te pitchen voor een rol in de lucratieve deal. Het bedrijf zou zijn oog op Goldman Sachs hebben laten vallen om de plannen te stroomlijnen. Een beursgang wordt niet eerder verwacht dan in de tweede helft van 2021.

De onderneming is in zijn korte bestaan snel gegroeid en ziet meer in een beursnotering dan nog een rondje langs investeerders. Zij staken de afgelopen jaren ruim $1 mrd in het betaalbedrijf.

Volgens ingewijden zal de beurswaarde fors hoger uitvallen dan het prijskaartje van $5 mrd dat na de laatste kapitaalronde op het bedrijf geplakt werd, in juli vorig jaar.

The London Stock Exchange en Downing Street stellen alles in het werk om het bedrijf binnen de landsgrenzen te houden. Afgelopen vrijdag waren de oprichters van Transferwise te gast in een online sessie met een aantal vakgenoten en premier Boris Johnson. Het bedrijf lijkt op weg naar een notering aan de beurs van Londen, maar er zijn ook avances vanuit de Verenigde Staten.

Miljardairs

De oprichters van het betaalbedrijf, Kristo Käärmann en Taavet Hinrikus, zijn geboren in Estland, maar wonen al jaren in het Verenigd Koninkrijk. Samen bezitten ze nog zo'n 40% van de aandelen. Een beursgang maakt ze in één klap miljardair. Het tweetal behoort tot de veteranen in de techsector. Hinrikus was ooit de allereerste werknemer van Skype-oprichter Niklas Zennström. Hij heeft recent een stap teruggedaan bij Transferwise om zich te richten op zijn investeringen in start-ups, waaronder het Nederlandse kweekvleesbedrijf Meatable.

Transferwise, dat meer dan tweeduizend werknemers heeft en maandelijks zo'n $6 mrd verwerkt, overwoog enkele jaren terug een vestiging in Nederland maar schrok van de toezichtskosten en het stroperige proces bij De Nederlandsche Bank. Het bedrijf heeft nu een kantoor in Brussel en een betaallicentie bij de Belgische toezichthouder. De onderneming wordt gesteund door onder meer Richard Branson en de investeerders Andreessen Horowitz en IVP, dat eerder geld stak in onder meer Snapchat en Twitter.

De woordvoerder van het bedrijf laat in een reactie weten niet te reageren op geruchten uit de markt.