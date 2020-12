Deze harde lockdown aan het eind van het jaar voelt als een naheffing op een factuur waar je sowieso al geen rekening mee had gehouden. De bonnetjes stromen maar binnen. Pas als we de coronacrisis te boven zijn, zien we hoe groot de schade is. Het is nog wat voorbarig om naar deze kosten te kijken, maar laten we toch al wat op de achterkant van een bierviltje krabbelen.

Allereerst is er de gemiste groei van dit jaar. De door DNB en CPB verwachte krimp ontloopt elkaar nauwelijks, zo rond de -4,2%. Je weet nooit hoe het was uitgepakt als het virus niet was uitgebroken, maar in de boeken stond een mooie prognose van 2% groei op een bbp van €810 mrd.

Het verschil tussen die prognose en de krimp komt in harde euro’s overeen met ruim €50 mrd aan welvaartsverlies dit jaar.

Diverse scenario’s zijn nog mogelijk, maar de inschatting is nu dat we pas in het derde kwartaal van 2022 op het bruto binnenlands product komen van vóór de pandemie. Covid-19 knipt bijna drie normale jaren uit het opgaande trendlijntje van de economie. Volgend jaar en in 2022 ontstaat herstelgroei. Maar die komt van zo’n flink teruggezakt bbp-niveau dat we zelfs met deze inhaalgroei nog meer dan €50 mrd aan welvaart achterblijven op het denkbeeldige scenario zonder coronacrisis.

In het slechtste geval slepen we dit verlies langer mee, maar dat wordt te veel koffiedik kijken. Laten we het voor het gemak op €100 mrd aan misgelopen economische groei houden. Dat komt neer op €5700 voor iedere Nederlander.

Dat is echter maar een deel van het verhaal. Los van alle niet te meten weggevallen groei door opgelopen leerachterstanden of andere gezondheidsissues, zijn er ook nog de directe kosten van de overheid. Want hoeveel wordt er nu uit de 'diepe zakken' van minister Wopke Hoekstra gehaald?

De teller staat volgens de Algemene Rekenkamer op zo’n €46 mrd aan extra uitgaven dit en volgend jaar, maar daar komen nog miljarden bij door de verlengde en harde lockdown. In die bedragen zitten alle steunregelingen, maar niet de dik €60 mrd aan afgegeven garanties, noch de gederfde belastinginkomsten.

Als de diepe zakken van de overheid niet waren gebruikt, zou de val van het bruto binnenlands product aanzienlijk groter zijn. Of die twee in een optimale balans zijn, zal nog lang voer zijn voor discussie. Wel staat vast dat het verlies aan economische groei al aan den lijve wordt gevoeld, terwijl we alle overheidskosten lang kunnen uitsmeren.

Aangezien het directe welvaartsverlies van corona al zo onverwacht hoog is, is het op zijn zachtst gezegd verlichtend dat we de gehele rekening niet direct hoeven te betalen.

Ria Roerink werkt bij DNB; de column geeft niet per definitie de mening van de bank weer.