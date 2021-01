Foto: Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Karl Guha vertrekt aan het eind van dit jaar als ceo bij Van Lanschot Kempen. Dat heeft de bank maandag bekendgemaakt. Guha wil na acht jaar plaatsmaken voor een nieuwe generatie in de top van de bank.

Robuuste kapitaalpositie

'Dit is de juiste tijd voor zowel mijzelf als de onderneming om plaats te maken voor een nieuwe ceo', aldus Guha in een persbericht. Volgens de ceo is Van Lanschot Kempen onder zijn leiding veranderd in een 'vooraanstaande, volledig geïntegreerde vermogensbeheerder met een robuuste kapitaalpositie.'

'We respecteren Karls besluit en zijn buitengewoon dankbaar voor zijn bijdrage, maar het is nog te vroeg om al afscheid te nemen', zegt Frans Blom, president-commissaris van Van Lanschot Kempen in een reactie. 'Zijn tijdige bekendmaking zal ons tijd geven om een geschikte opvolger te zoeken en een soepele overdracht mogelijk maken.'

Andere koers

Onder leiding van Guha stopte de bank uit Den Bosch met zakelijke kredietverlening (leningen aan bedrijven) en legde zich volledig toe op zakenbankieren en vermogensbeheer voor welgestelde particulieren en institutionele klanten.

Daarmee nam ook de aandacht voor kleinere beleggers toe. Er werd onder meer fors geïnvesteerd in online beleggingstool 'Evi van Lanschot' dat met een minimale inleg van €1000 een soort Van Lanschot Light genoemd kan worden.

Om de in 2013 opgerichte beleggingsbank rendabel te maken werden meerdere klantportefeuilles overgenomen. Van ASR Bank werd een klantenbestand van ruim €200 mln ingelijfd en eind vorig jaar de €1,9 mrd grote vermogensbeheerder Hof Hoorneman, voorheen van de Goudse. Daarmee groeit Evi, maar het blijft met €1,6 mrd op het totaal beheerde vermogen van plusminus €90 mrd vooralsnog een klein onderdeel in het geheel van de bank.

Corona

De coronacrisis, die velen sectoren raakt, ging niet voorbij aan Van Lanschot. Na een rommelig eerste kwartaal waarin de bank veel last had van de extreme beweeglijkheid op de financiële markten, herpakte de vermogensbeheerder zich. De voorzieningen voor kredietverliezen waren in het eerste halfjaar van 2020 miniem en er bleef onder de streep een nettowinst over van bijna €20 mln. De halfjaarwinst kwam uit op €9,5 mln, aanzienlijk lager dan een jaar eerder. Toen maakte de bank uit Den Bosch €31,4 mln winst.

Recent presenteerde Guha plannen om tegen het einde van dit jaar een depotbank te beginnen die de portefeuilles van kleine, zelfstandige vermogensbeheerders in beheer neemt.