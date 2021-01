De aandelenkoersen blijven hoog, maar de vaart lijkt er een beetje uit. De koersen reageerden nauwelijks op de stemming voor een impeachment van president Trump. Wel lopen de rentes op de obligatiemarkt op.

09.10 uur | AEX wint een procent bij opening

De voornaamste graadmeter voor de beurshandel in Amsterdam is donderdag hoger van start gegaan. De AEX wint een procent op 651 punten. Koploper is chipbedrijf ASMI, gevolgd door techbelegger Prosus. Biotechbedrijf Galapagos moet het meeste inleveren.

Dit is het beeld in de Midkap, die drie tienden van een procent wint:

08.50 uur | Bitcoin in de lift

De koers van de bitcoin gaat vandaag weer flink omhoog. De digitale munt is nu goed voor $38.350 en gaat dus weer richting de $40.000. De koers van de bitcoin is uiterst volatiel maar bereikte de afgelopen weken wel recordhoogtes.

Ondertussen pleitte ECB-directeur Christine Lagarde gisteren voor meer regelgeving rond cryptocurrencies, die zouden worden gebruikt voor witwassen en andere criminele activiteiten.

08.45 uur | Groei Chinese export

De Chinese export groeide in december meer dan verwacht, zo meldt persbureau Reuters donderdag. De export steeg in december met 18,1% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is minder dan de 21,1% in november, maar overtrof wel de verwachtingen. Ook de import naar China nam toe. De invoer steeg vorige maand met 6,5% jaar-op-jaar, boven een prognose van 5% en meer dan de groei van 4,5% in november.

China profiteerde in 2020 van het feit dat andere landen minder kunnen exporteren door het coronavirus. China werd daar als eerste door getroffen maar kreeg het ook als eerste land de uitbraak weer onder controle. In 2021 zou China volgens economen kunnen profiteren van het economisch herstel na de crisis, maar de export kan wel worden gehinderd door de oplopende koers van de Chinese yuan en de stijgende prijzen voor grondstoffen.

08.30 uur | Vlakke opening voorzien

Goedemorgen! Door technische malheur later dan u van ons gewend bent, maar in dit blog houden we alle ontwikkelingen op de financiële markten bij. De aandelenbeurzen in Europa lijken een vlakke opening tegemoet te gaan. De future op de Stoxx50-index komt nauwelijks van zijn plaats.

In Azië is de beurs in Japan bijna een procent hoger gesloten, en ook de beurs in Hongkong koerst hoger. De graadmeter voor de aandelenhandel in China vormt de uitzondering, die staat 2% lager. In China is voor het eerst in 8 maanden iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus, en mogelijk wegen beleggers de gevolgen van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Daar staat tegenover dat er wel goede cijfers over de Chinese export naar buiten kwamen.

De Amerikaanse beurshandel ging woensdag, in navolging van de Europese, vlak van start. De Dow Jones Index noteerde aanvankelijk een mager plusje, maar sloot uiteindelijk vrijwel onveranderd. De breed samengestelde S&P 500-index miste eveneens richting, maar won toch 0,2%. Technologiebeurs Nasdaq deed het aanmerkelijk beter en sloot 0,4% hoger.

Hieronder nog de heatmaps van de aandelenhandel in Amsterdam van woensdag, en de agenda voor de komende dagen:

