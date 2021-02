Foto: Michael Robinson Chavez/Getty Images

Bij ING heeft de witwasboete ervoor gezorgd dat de poortwachtersafdelingen versneld zijn uitgebouwd. Maar heeft de bank er wat van geleerd? Is de mentaliteit veranderd? Willem Schramade vraagt het zich af. De adviseur en onderzoeker in duurzame financiering constateert dat de hele affaire vooral tot vertraging van duurzaamheidsprojecten heeft geleid.

'Waarom heb je witwasschandalen?' zegt hij. 'Omdat je je klanten niet goed kent. Waarom ken je je klanten niet goed? Omdat je ze als cijfertjes behandelt en een afvinkcultuur hebt. Terwijl als je je klanten goed kent en goed in kaart brengt, dan hoef je dat hele probleem niet te hebben.'

Roofbouw

Veel te lang hebben we gedaan alsof er geen sociaal en ecologisch domein was, zegt Schramade in een gesprek naar aanleiding van zijn eind vorig jaar gepubliceerde boek Duurzaam Kapitalisme. Door waarde te verengen tot financiële waarde en alles door markten te laten beprijzen veroorzaken we roofbouw op onze planeet. Dat móet veranderen, vindt de aan de Erasmus Universiteit verbonden Schramade, die eerder waarderingsspecialist was bij PWC, analist bij Robeco en fondsmanager bij NN Investment Partners.

De financiële sector is zich dat ook bewust. Zo tekenden tientallen banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen anderhalf jaar geleden het klimaatcommitment. Daarin hebben ze zich vast gelegd om voor 2030 de CO2-uitstoot met 49% te reduceren. Ze gaan in gesprek met hun klanten om die ertoe te bewegen te verduurzamen. Bij gebrek aan daden kunnen leningen worden stopgezet of beleggingen worden verlegd.

'De ambities zijn oprecht', zegt Schramade. 'Maar het gaat allemaal veel te langzaam. De systemen van de banken en andere financiële partijen zijn er nog niet op ingericht, het zit nog niet verankerd in hun beoordelingen en rapportages.' Uit recent onderzoek door UBS bleek bijvoorbeeld dat er in Europa nog nauwelijks banken zijn die hun blootstelling aan zogeheten ESG-risico's (environmental, social en governance) voldoende kunnen formuleren, terwijl Brussel de eisen volgend jaar wel stevig zal opvoeren.

Gebrek aan educatie

Volgens Schramade, die via zijn Sustainable Finance Factory onder meer Nederlandse provincies en de Oeso adviseert, is het probleem vooral een mentaliteitskwestie en een gebrek aan educatie. 'We zijn allemaal getraind als specialisten — ik ook, als waarderingsexpert — om in getallen te denken, maar je moet altijd daar voorbij denken. Waar komen die getallen vandaan, hoe komen ze tot stand? Die slag blijkt verrassend vaak afwezig.' De studie bedrijfseconomie is nog altijd niet veel anders dan toen Schramade die in de jaren negentig volgde, zegt hij.

Zo kon het gebeuren dat een Nederlandse bank onlangs bijna een lening had goedgekeurd aan een Australisch elektriciteitsbedrijf dat als enige asset een oude kolencentrale had. Net op tijd werd er ingegrepen toen iemand bedacht dat ook Australië CO2-targets moet halen en dat ze als eerste de oude centrales zullen sluiten. 'Puur op basis van historische cijfers was er niks aan de hand. Men denkt te veel vanuit de status quo; zoals het nu is, zal het wel blijven.' Maar de lening zou de bank duur hebben komen te staan, aldus Schramade.

De kosten kunnen snel oplopen. Neem de crisis in Nederland rond de uitstoot van stikstof. Volgens De Nederlandsche Bank hebben alleen ING, ABN Amro en Rabobank al €81 mrd aan leningen verstrekt aan Nederlandse sectoren die stikstof uitstoten.'

Stoelenfabrikant

Wil je als kredietverstrekker echt de transitierisico's begrijpen, zegt Schramade, dan moet je weten hoeveel je uit hebt staan aan bepaalde sectoren, wat de blootstellingen precies zijn en hoe de hele waardeketen eruitziet.

'Neem een leverancier van een autobedrijf. Als je stoelen maakt hoeft dat geen probleem te zijn, elektrische auto’s hebben ook nog steeds stoelen nodig. Maar als je versnellingsbakken maakt, heb je een gigantisch probleem want die zijn straks niet meer nodig. Maar die stoelenfabrikant heeft ook een probleem als hij aan een Franse fabrikant levert die überhaupt geen elektrische auto’s maakt. En een hotel in de stad waar die Franse fabriek staat heeft ook een probleem. Dus je moet wel door de ketens heen kunnen kijken.'

Met dergelijke kennis in huis zouden met name ook pensioenfondsen een betere rol kunnen spelen in de verduurzaming, denkt Schramade. Nu kijken ze in de achteruitspiegel en zien ze dat een bedrijf als Shell op basis van historische volatiliteit een minder riskante belegging is dan een heleboel kleine bedrijfjes die geweldige dingen doen en die over tien jaar tien keer zo groot zijn als nu, terwijl Shell dan mogelijk gehalveerd is in omvang.

Pensioenfondsen zouden volgens Schramade met hun €1500 mrd aan vermogen bij uitstek betrokken investeerders kunnen zijn, instellingen die bedrijven kunnen helpen waarde te creëren voor een betere toekomst voor Nederland. Als ze niet langer passief in drie- tot vierduizend bedrijven zitten, maar met een veel kleinere portefeuille gaan werken, kan een fonds verschil maken. Het zou al snel een van de grootste aandeelhouders zijn en invloed kunnen uitoefenen om het bedrijf in een maatschappelijk gewenste richting te duwen.

Het Zweedse Alecta doet het al tientallen jaren zo en dat pensioenfonds haalt uitstekende resultaten, aldus Schramade. Gebrek aan lef onder pensioenbestuurders en het nauwelijks hoeven afleggen van verantwoording voorkomen hier een snelle verandering, verzucht de onderzoeker.