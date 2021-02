Lavide heeft de banden met voormalig ceo Salar Azimi doorgeknipt. Het kleinste beursfonds van Nederland meldt dat een conflict tussen partijen over niet goedgekeurde betalingen ten einde is, dankzij bemiddeling van 'een derde partij'. Beleggers zetten de koers daarop ruim 15% hoger.

Azimi spreekt van 'een gouden zaak' voor alle betrokkenen. Bij zijn aantreden als ceo in 2018 beloofde de Nederlands-Iraanse zakenman, bekend van optredens in tv-realityshows als het EO-programma'Waar doen ze het van?', zijn vastgoed, een partyboot en een Belgische voetbalclub in de Lavide-beurshuls in te brengen.

Het proces wilde niet vlotten, ook omdat Lavide geen accountant kon vinden om jaarcijfers te controleren. Tijdens de jaarvergadering vorig jaar juni werd forse kritiek geuit op Azimi's functioneren. Aandeelhouders waren niet blij dat zonder toestemming kasgeld was gebruikt voor beleggingen en voetbalsponsoring. Azimi wilde aanvankelijk niet wijken, maar mede op aandringen van commissarissen besloot hij zijn ceo-functie alsnog neer te leggen.

Vervolgens kreeg Azimi onmin met zijn tijdelijke opvolger, ex-bankier Bert Riemens. Hij concludeerde dat Azimi nog €90.000 aan niet gefiatteerde betalingen moest voldoen, waaronder overnachtingen in een Zeeuws hotel, waarvan Azimi huurbaas is. Azimi betwistte dit, en stelde dat Lavide juist hem nog salaris was verschuldigd.

Wat de situatie compliceerde is dat Azimi nog nog 600.000 B-aandelen van Lavide in bezit had. Omdat Riemens het fiat moet geven om deze om te zetten naar beter verhandelbare A-kwaliteit, dreigde het conflict verder te escaleren. Dat doemscenario is nu van de baan.

Een door Lavide niet bij naam genoemde 'derde partij' heeft Azimi's aandelen gekocht, en zal ook de vordering van Lavide afbetalen. Achterliggende reden is het recente nieuws dat Lavide een intentieverklaring heeft met een medische dienstverlener. Veel is nog onduidelijk, al zei Riemens dat het een 'vrij jong' Nederlands bedrijf betreft, met 'ongelimiteerd vermogen'.

Bij inbreng van de activiteiten ligt het voor de hand dat de Lavide-beurskoers stijgt. Azimi stapt nu toch uit, omdat hij zijn stukken 'met winst' kon verkopen. 'En er is een Iraans gezegde: “Wie heeft gespuugd, moet dat niet van de grond aflikken.“ Niet achteraf mekkeren, dus.'

Van de totale vordering van Lavide op Azimi is €40.000 betaald. Het restant volgt nadat de reverse takeover is beklonken. Mocht die onverhoopt niet doorgaan, dan vervalt de claim. Dat lijkt een risico voor Lavide, maar ceo Riemens voorziet geen problemen. Hij wil desgevraagd niet kwijt wie de nieuwe aandeelhouder is. Het FD vernam eerder van particuliere belegger Diede van den Ouden dat hij interesse had in Azimi's aandelen. Van den Ouden, voorheen mede-eigenaar van beleggersplatform Marktgevoel, geeft nu geen commentaar.