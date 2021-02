Ook vandaag lijken de Europese aandelenmarkten hoger te openen. Dit in navolging van de beurzen in de VS. Daar werd afgelopen vrijdag de opmars van de voorafgaande dagen gewoon voortgezet: van een guur beursklimaat is nog helemaal geen sprake. Toch waarschuwen diverse analisten om voorzichtig te zijn: goed nieuws kan ook omslaan en slecht nieuws worden. Maar voor vandaag lijkt er op de beurs nog geen sneeuwvlokje aan de lucht.

08.00 uur | Future op AEX-index opent 0,6% hoger

De dollar verliest weer wat tegenover de euro op 1,2036. (EUR/USD). De ECB-fixing in Franfurt vrijdag was 1,1983. Ook het Pond Sterling verliest iets op 0,8767 (0,87538).

Goud herstelt verder van de verliezen van vorige week. Voor 31,1 gram goud betaalt u $1814,50. In Londen was de officiële koers vrijdagmiddag vastgesteld op $1802,95.

De olieprijs hikt weer tegen de zestig dollar aan ($59,86). Voor Noordsea-brent, werd vrijdagavond $59,34 per vat betaald.

De bitcoin staat rond de $39.000. Dit weekend werd weer een koers van boven de $40.000 aangetikt.

Het FTI-contract, de future op de AEX-index, staat 0,6% hoger. Dit betekent vooralsnog een hogere beursopening straks om negen uur.

07.54 uur | De zekerheid van een obligatie, de winstkans van een aandeel

De zogeheten 'converteerbare obligatie' is weer springlevend. In de jaren na de financiële crisis van 2008 dipte het aantal bedrijven dat schulden aangaat in ruil voor aandelen flink, maar inmiddels lijkt de markt zich volledig te herpakken.

Illustratief is de stap van Just Eat Takeaway. De Anglo-Nederlandse maaltijdenbezorger maakte begin vorige week bekend €1,1 mrd aan groeigeld te hebben geleend in de vorm van twee converteerbare obligatieleningen met een looptijd tot 2025 en 2028. Met het geld wil het concern de koop van zijn Amerikaanse sectorgenoot Grubhub voor $7,3 mrd afronden.

07.38 uur | De aandelen uit Midkap-index deden het beter

Was het afgelopen vrijdag voor de AEX een wat mindere dag, de Midkap-index wist wel winst te boeken: +0,6%.

Grootste stijgers deze week in die Midkap waren Basic-fit en Boskalis. Het laatste fonds steeg mogelijk op het nieuws dat Denemarken een kunstmatig eiland wil aanleggen, dat als energie-hub moet gaan dienen. Baggeraar Boskalis (€25,50) was vrijdag de grootste stijger (+6,4%), op weekbasis was de winst 10,4%. Vanaf 1 januari boekten beleggers een rendement van 13,1%.

Basic-Fit (€31,25) kreeg deze week een koopadvies van Kepler-Chevreux. Het koersdoel werd gezet op €32,25 per aandeel. Op 9 maart publiceert het fitnesbedrijf de jaarresultaten die fors lager zullen zijn dan vorig jaar. Maar beleggers houden vertrouwen in een goede afloop: Pelham Capital heeft het belang in Basic-Fit afgelopen week uitgebreid naar ruim 5%.

Beleggingsfondsen in Vastgoed kregen afgelopen week weer een tik naar beneden, mede vanwege de verlening van de anti-coronamaatregelen. NSI en WDP behoorden in de Midkap bij de grotere dalers.

07.32 uur | AEX begon vorige week sterk maar zakte later iets terug

Per saldo resteerde er vorige week voor de AEX-index een winst van 5,9 indexpunten, ofwel een winst van 2,5%.

Vrijdag was Royal Dutch Shell de grootste stijger binnen de AEX-index (+3%). Reden was de voortgaande stijging van de ruwe olieprijs. Shell maakte afgelopen week de jaarcijfers bekend. Het bedrijf ondervindt de gevolgen van de corona-crisis door de afgenomen mobiliteit. Na de forse ingreep in de dividenduitkering in 2020 kunnen beleggers over het eerste kwartaal wel weer een kleine stijging tegemoet zien. In het eerste kwartaal van 2021 blijft het dividend nog ongewijzigd.

IMCD (€103,75) was vrijdag de grootste daler, zonder een directe aanleiding. Begin november presenteerde het de handelaar in chemicaliën nog goede cijfers over de eerste negen maanden, de jaarcijfers komen eind deze maand. Op 22 januari 2021 werd een hoogste koers opgetekend van €111,90. Wellicht dat winstnemingen een rol speelt.

Op weekbasis was Adyen de grootste stijger met een koerswinst van 9,6%. Beleggers kijken hoopvol uit naar de publicatie van de jaarcijfers komende woensdag. Grote verliezer deze week in de AEX-index was vastgoedbelegger in winkelcentra Unibail-Rodamco. De vastgoedbedrijven zien hun inkomsten dalen als gevolg van de langdurige winkelsluitingen in deze coronacrisis. Het aandeel verloor deze week 11.5%.

07.24 uur | Aziatische beurzen hoger, future Eurostoxx50 +0,8%.

De Aziatische MSCI-regioindex (exclusief Japan) geeft een winst aan van 0.7%.

In China staat de gecombineerde index van Shanghai en Shenzhen op een winst van 1,3%, ondanks dat de Chinese overheid restricties bekendmaakte voor de grote tech-aandelen.

Ook in Japan staan de aandelenmarkten hoger: de Nikkei wint 1,9%, en de bredere Topix-index plust 1,6%. Softbank publiceerde fors hogere resultaten. De nettowinst kwam uit op $11,1 mrd, veel hoger dan analisten hadden voorspeld.

De Hangseng-index in Hongkong doet het iets rustiger aan en wint 0,7%.

In Zuid-Korea verliest de Kospi-index 0,7%, mede doordat automakers Hyundai en Kia aangaven niet in gesprek te zijn met Apple over de ontwikkeling van een 'zelfrijdend' voertuig.

In Australië tenslotte wint de All Ordinaries 0,7%.

De future op de Eurostoxx50, het mandje met 50 belangrijke, Europese aandelen, is vanochtend 0,8 procent hoger geopend.

07.11 uur | De Rode Duivels nemen de leiding

Wanneer de ontwikkeling van de Europese beursindices in 2021 worden vergeleken dan valt op dat de Belgische Bel20-index de grootste stijging realiseert en inmiddels de Nederlandse AEX-index voorbij is gestreefd. Het rendement vanaf 1 januari bedraagt 5,9% en deze werd voor het grootste deel deze week behaald. De koerssprong werd gedragen door Argenx, Sofina, AB InBev en de financiële waarden.

De koers van biotechnologiebedrijf Argenx maakte een enorme koerssprong nadat het bedrijf schijnbaar moeiteloos voor € 1mrd aan vers kapitaal ophaalde. De koers steeg in vijf dagen handelen met 28%.

Investeringsmaatschappij Sofina werd afgelopen week 10,3% meer waard. Achterliggende reden is een bod op Adjust, een Duitse startup, waar Sofina een 7,6% belang in heeft.

Bankverzekeraar KBC steeg in koers - net als ING Groep - mede vanwege de renteontwikkeling deze week. Met name in de VS stijgt de lange rente. Een steilere rentecurve is gunstig voor banken en verzekeraars.

De aandelenkoers van AB InBev steeg vorige week op het nieuws dat in Zuid-Afrika het alcoholverbod (ingesteld vanwege de coronapandemie is opgeheven. South African Breweries is sinds 2015 een belangrijk onderdeel van AB InBev. De koersontwikkeling van de Belgische bierbrouwer bepaalt voor 10,9% de stand van de Bel20-index.

Met deze koersstijgingen sprong de Brusselse beursindex deze week 5,8%-punt omhoog en leidt inmiddels de 2021-competitie tussen de belangrijkste Europese beursindices. De Amsterdamse AEX-index wist deze week 'slechts' 2,6%-punt te winnen. Troost is wellicht dat de Bel20-index voor 16,8% wordt bepaald door de 'Nederlandse' aandelen Galapagos, ING Groep en WDP.

07.10 uur | Banken bepalen de beursstemming

Het wordt komende week een drukke week. Vele bedrijven publiceren de resultaten over het vierde kwartaal c.q. de jaarcijfers over 2020. Deze week zijn het in Nederland vooral de financiële instellingen, de banken die het beursbeeld met hun berichtgeving gaan bepalen. Beleggers zijn benieuwd wat de banken beslissen omtrent de dividend- of renteuitkering c.q. -vergoeding. De grootste bank van Europa BNP Paribas besloot vorige week om €1,11 per aandeel als dividenduitkering aan haar aandeelhouders voor te stellen. Precies conform de eisen van de Europese Centrale Bank: 21% van de gerapporteerde winst over 2020. Verder houdt Royal Dutch Shell donderdag een strategiedag.

Op macro-economisch gebied komen er deze week productie- en inflatiecijfers, verder plaatst het Agentschap van het Ministerie van Financiën een nieuwe 10-jarige Nederlandse staatslening zonder rentevergoeding en maken de Chinezen zich op voor de viering van het Chinees nieuwjaar. Vanuit de Verenigde Staten komen komende week inflatiecijfers en houdt Fed voorzitter Powell op woensdag een toespraak voorafgaand aan de publicatie van het beleidsrapport op donderdag.

Ondanks een tegenvallend cijfer over de banengroei hebben de belangrijkste aandelenmarkten in de Verenigde Staten hun opmars vrijdag voortgezet. Terwijl het herstel van de banenmarkt langer op zich laat wachten, neemt de kans toe dat het plan van president Joe Biden om $1900 mrd in de economie te pompen snel in de praktijk kan worden omgezet. De Senaat stemde vrijdag in met het extra economische stimuleringspakket, waarbij de stem van vicepresident Kamala Harris met 51 voor en 50 tegen de doorslag gaf. Komen er meevallende cijfers, dan zal het stimuleringspakket ongetwijfeld weer worden aangepast. 'Goed nieuws kan ook slecht nieuws worden', stelt Simon Wiersma, Investment Manager bij ING.

