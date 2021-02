Foto: Tammy van Nerum voor het FD

ABN Amro heeft een slecht 2020 positief afgesloten. De financiële instelling schreef in het vierde kwartaal zwarte cijfers, waardoor het jaarverlies beperkt bleef tot €45 mln. Dat heeft de bank vanmorgen bekendgemaakt. De laatste keer dat ABN Amro een jaar met verlies afsloot was in 2010.

Analisten hadden op een min van €54 mln gerekend. In 2019 verdiende de bank nog €2,1 mrd. ABN Amro zag zich vanwege de coronacrisis genoodzaakt €2,3 mrd in de stroppenpot te schuiven als voorziening voor leningen die mogelijk niet meer terugbetaald zullen worden. Dat was €155 mln minder dan de marktvorsers hadden voorzien.

In een persbericht schrijft bestuursvoorzitter Robert Swaak te rekenen op een sterke opleving van de economie in de tweede helft van dit jaar. 'De Nederlandse economie en huizenmarkt blijven veerkrachtig. We zijn voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor de bank terwijl we onze strategie uitvoeren. We verwachten lagere kredietvoorzieningen dan in 2020.'

Tegelijk met de jaarcijfers heeft ABN Amro laten weten om Lars Kramer aan te willen stellen als opvolger van vertrekkend financieel directeur Clifford Abrahams. Kramer was sinds 2017 cfo van Hellenic Bank. Daarvoor werkte hij ruim twee decennia voor ING.

Sterkte kapitaalpositie

De kapitaalpositie van ABN Amro blijft sterk. De CET1, de belangrijkste kapitaalratio, is eind vorig jaar weliswaar afgenomen tot 17,7%, maar er was op een afname tot 17,4% gerekend in de markt. 'Dit geeft ons veerkracht en positioneert ons goed om dividend over 2019 uit te keren, als de omstandigheden het toelaten', schrijft de bank, die nog altijd voor 56% in handen is van de Nederlandse staat. Over 2020 wordt geen dividend voorgesteld. 'We blijven gecommitteerd om dividendbetalingen op duurzame wijze te hervatten, rekening houdend met de aanbeveling van de ECB.'

Rentedruk

Afgezien van de coronacrisis heeft ABN Amro vooral last van rentedruk. De negatieve rente-omgeving maakt het lastig om geld te verdienen met het traditionele bankbedrijf: kort inlenen, lang uitzetten. Bovendien leende de bank in 2020 minder geld uit aan bedrijven. De netto rentebaten kwamen in het vierde kwartaal uit op €1,35 mrd, maar liefst 15% minder dan de €1,59 mrd in de laatste drie maanden van 2019.

Tegenover die lagere baten stonden vergelijkbaar lagere operationele kosten, dankzij €1,1 mrd aan gerealiseerde besparingen. Swaak kondigde afgelopen november aan 2700 arbeidsplaatsen te schrappen en afstand te willen doen van de chique kantoortorens aan de Zuidas. Swaak wil de komende jaren de kosten met €700 mln omlaag brengen.

Koers van de bank

Bij de vorige cijferpresentatie overheerste de teleurstelling over de koers van de bank. ABN Amro maakte een aanzienlijk lager rendement bekend, tegenvallende kostenbesparingen, weinig ambitieuze en concrete groeiplannen en op korte termijn geen inkoop van eigen aandelen. In een dag tijd verloor het aandeel 9%. Swaak benadrukt woensdag dat de afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB (de zakenbanktak) goed vordert. 'Deze portefeuille hebben we sinds Q2 met ongeveer 45% gereduceerd.'

Hij geeft aan dat het rendement op het eigen vermogen vorig jaar op een 'onbevredigende' -0,8% is uitgekomen. Exclusief de niet-kernactiviteiten bedroeg het rendement echter circa 5%.

Het afgelopen jaar heeft ABN Amro zijn investeringen in nieuwe technologie versneld. Het investeringsfonds van de bank werd met €50 mln verhoogd naar een totale fondsomvang van €150 mln.

Schikking

Over het lopende witwasonderzoek meldt de bank woensdag niets. De bank wacht nog altijd op een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie wegens overtredingen van de witwaswetgeving. Het onderzoek toont veel overeenkomsten met de zaak bij ING. Daarin werd voor €775 mln geschikt.

Anders dan bij ING hebben de onderzoeksinstanties van het begin af hun inspanningen niet alleen op overtredingen van de witwaswetgeving gelegd, maar ook op de bestuurlijke verantwoordelijkheid die daaraan ten grondslag ligt. Oud-ceo Gerrit Zalm is een van de namen die in dat verband genoemd wordt. Het OM zou overwegen hem persoonlijk te vervolgen.