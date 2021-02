De futures staan vanochtend vlak (Euro Stoxx 50) tot iets hoger (S&P 500). Dat wijst op een vlakke start van de aandelenhandel, straks om negen uur. Van de AEX-bedrijven publiceert uitzender Randstad de jaarcijfers. De bitcoin stijgt tot boven de $48.000. Ook de prijs van ruwe olie stijgt verder.

08.30 uur | Hoekstra ontvangt minder geld

Net nu het Agentschap van het Ministerie van Financiën (DSTA) een nieuwe staatslening uitgeeft, vandaag, stijgt de rente. Heel vervelend. Dikke pech voor de minister van financiën die nu een mindere opbrengst boekt. Elk voorjaar introduceert DSTA een nieuwe staatslening met een looptijd van 10 jaar waarop institutionele beleggers kunnen inschrijven.

Die inschrijving wordt in de loop van het jaar een paar keer opnieuw opengesteld zodat deze benchmark-lening – ijkpunt voor de Nederlandse kapitaalmarktrente – voldoende omvang krijgt. Vorige week werd de lening aangekondigd. De jaarlijks te betalen rente werd op nul procent gesteld. De vorige tienjarige lening heeft een couponrente van 0,25%. De lening noteerde gisteren op de beurs 105,4%.

De uitgiftekoers van deze nieuwe lening zal boven de 100% liggen, zodat er een negatief effectief rendement resteert. Maar sinds enkele dagen, een paar weken, is de kapitaalmarktrente wel aan het stijgen. De koersen dalen. De minister krijgt minder opbrengst. Vanmiddag weten we hoeveel.

Sinds juni 2019 noteert de tienjarige staatlening met een negatief effectief rendement. Alleen tijdens de corona-beurspaniek op 18 maart 2020 piekte het effectief rendement op 0,008%, voor 1 dag. Daarna ging het weer snel bergafwaarts.

08.00 uur | IJkpunten voor beleggers

De dollar verliest weer wat tegenover de euro op 1,2079. (EUR/USD). De ECB-fixing in Franfurt maandag was 1,2025.

Goud herstelt verder van de verliezen van vorige week. Voor 31,1 gram goud betaalt u $1839,40. In Londen was de officiële koers maandagmiddag vastgesteld op $1835,25.

De olieprijs handhaaft zich boven de zestig dollar aan ($61,22). Voor Noordsea-brent, werd maandagavond $60,56 per vat betaald.

De bitcoin staat iets boven de $48.000. Gisteren kwam het bericht dat Tesla bitcoins had aangekocht, dat zette de koers fors hoger.

Het FTI-contract, de future op de AEX-index, staat 0,05% hoger. Dit betekent vooralsnog een hogere beursopening straks om negen uur.

De future op de Amerikaanse S&P-index staat 0,7% hoger.

07.38 uur | Weer overnamebelangstelling voor Qiagen

Het Duits-Nederlandse biotechnologiebedrijf Qiagen staat wederom in de belangstelling van een Amerikaans bedrijf. Nu zou het diagnostiekbedrijf Quidel overwegen het bedrijf uit Venlo over te nemen, aldus Bloomberg maandagavond.

Qiagen ontwikkelt en verkoopt diagnostische testen, onder meer voor kanker. Sinds vorig jaar is het bedrijf druk bezig met het ontwikkelen van een test voor het coronavirus. Quidel zou bereid zijn om ruim €10 mrd te betalen. De aandelenkoers van Qiagen steeg op deze geruchten tot $56.

Vorig jaar was er ook al een overnamepoging, toen door Thermo Fisher. Het bod van €43 per aandeel — de waarde van het bedrijf kwam daarmee op €11,3 mrd — werd uiteindelijk niet tot stand gebracht omdat er te weinig aandelen werden aangemeld.

Qiagen is van oorsprong een Duits biotechnologiebedrijf en heeft zijn hoofdkwartier in de buurt van Düsseldorf. De activiteiten van de onderneming zijn ondergebracht in een Nederlandse holding, statutair gevestigd in Venlo.

07.32 uur | De AEX-index hervatte de stijging

Na de kleine dip van vrijdag zette de Amsterdamse beurs maandag de rally voort. Beleggers zien de economische toekomst zonnig in. Optimisme over het economisch herstel na het virus gaven het sentiment een steun in de rug. Conjunctuurgevoelige bedrijven voerden de lijst aan. ArcelorMittal was de grootste stijger met een winst van 2,6%, gevolgd door ASM International dat 2,0% mocht bijschrijven. Ook Royal Dutch Shell (+1,6%) behoorde tot de grotere winnaars, met dank aan de gestegen olieprijs.

ING won 1,0%. Niet alleen waren de hogere rentes een steun in de rug, ook herhaalde Kepler Cheuvreux het eerder afgegeven koopadvies. Het koersdoel bleef onveranderd op €11,60. AkzoNobel steeg met 0,9%. De verffabrikant heeft de interesse in zijn Finse branchegenoot Tikkurila verloren. Het bedrijf vindt dat een overname van de marktleider in decoratieve verven in Noordoost-Europa niet langer 'superieure waarde' voor zijn aandeelhouders oplevert. Dat maakte AkzoNobel maandagochtend bekend.

07.30 uur | Randstad ziet resultaat halveren

Uitzendorganisatie Randstad Holding ziet het resultaat over het gehele door corona bepaalde jaar 2020 halveren. Het bedrijf stelt voor om een dividend uit te keren van €3,24 per aandeel. Vorig jaar werd het slotdividend over 2019 in het licht van de onzekere tijden geschrapt. Er resteerde toen een interim-dividend van €1,11 per aandeel.

Randstad kwartaalcijfers 4e kw 2020 4e kw 2019 % Omzet* 20.718 23.676 -12% Ebita* 579 977 -41% Bedrijfsresultaat* 384 859 -55% Nettowinst* 304 606 -50% Winst per aandeel in € 1,62 3,24 -50% Dividend per aandeel in € 3,24 1,11 +191% Ebita/omzet 3,3% 4,6% -1,3%-pt Jaarvergadering 23 maart 2021 Bron: FD Research *=cijfers in € mln

07.19 uur | De Midkap-index op een all-time high

Vorig jaar februari lukte het net niet. Op 14 februari bleef de stand van de Midkapindex steken op een hoogste intradaykoers van 989,73 punten. Daarna kwam het coronavirus en veranderde de wereld. Maar gistermiddag lukte het wel. In de middag werd de 1000 punten doorbroken, een nieuw record.

Een opmerkelijke stijging wanneer men bedenkt dat in maart vorig jaar de index was teruggezakt tot onder de 600 punten. Sinds 19 maart 2020 (laagste intradaystand 543,63) is de index van de 25 tot 50 grootste ondernemingen met 84% gestegen. Een deel van die stijging is toe te schrijven aan het overnamebod op Altice Europe. Grootaandeelhouder Drahi haalde het bedrijf recent van de beurs voor een prijs van €5,35. Op 18 maart was het aandeel nog te koop voor €2,50. Inmiddels is Altice Europe niet meer onder ons. Aanjagers voor de stijging van gisteren waren BE Semiconductor (gewicht 8%), Signify (gewicht 10%) en Aalberts (gewicht 8%).

07.15 uur | Hogere start verwacht, Bitcoin boven de $47.000

De belangrijkste graadmeters van Wall Street sloten gisteren met winst. Beleggers voelen zich geruggensteund door het optimisme over een nieuw stimuluspakket. Afgelopen vrijdag bleek dat er in januari maar 49.000 nieuwe banen zijn bijgekomen. Bovendien was er een forse neerwaartse bijstelling van de cijfers uit de eerdere maanden. Daarnaast verklaarde minister van financiën Janet Yellen dat de Amerikaanse economie al tegen 2022 weer het punt van volledige werkgelegenheid kan bereiken. Dat is twee tot drie jaar eerder dan de meeste huidige ramingen.

Een andere reden voor het optimisme van beleggers is dat het aantal coronabesmettingen in de VS lijkt af te nemen. Het aantal nieuwe gevallen is vorige week teruggelopen tot 118.000 per dag, dat is 31% minder dan het gemiddelde in de twee voorgaande weken. Bovendien worden er nu 1 miljoen Amerikanen per dag gevaccineerd.

De beurzen in Azië staan hoger, de future op de Euro Stoxx 50, het mandje met 50 belangrijke Europese aandelen is zojuist vlak geopend.

Op het nieuws dat Tesla in januari $1,5 mrd heeft geparkeerd in de bitcoin schoot de koers van de populairste cryptomunt in de nacht van maandag op dinsdag naar een nieuw hoogterecord, boven de $47,000. De maker van elektrische auto's wil de munt 'in de nabije toekomst' ook gaan accepteren als betaalmiddel voor zijn producten.

