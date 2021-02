Na het aangekondigde vertrek van topman Peter Blom, neemt nu ook operationeel directeur Jellie Banga afscheid van Triodos. De duurzame bank verliest dit jaar niet alleen zijn bestuursvoorzitter, maar ook zijn rechterhand. Wat de reden voor haar vertrek is, wordt niet duidelijk.

In het begeleidende persbericht laat de bank weten de functie van Banga op te splitsen in tweeën. Er wordt nu zowel naar een nieuwe operationeel directeur gezocht als naar een commercieel directeur. In de nieuwe opzet groeit de raad van bestuur van de bank naar vijf personen. Het wervingsproces voor nieuwe kandidaten is reeds in gang gezet door de raad van commissarissen. Het is de derde wissel in korte tijd in de top van de bank. In oktober vorig jaar legde directeur Nederland Matthijs Bierman zijn functie neer.

Triodos spreekt lovende woorden over Banga en wenst haar veel succes 'bij haar nieuwe uitdagingen'. Wat die zijn, is onduidelijk.

Uitdagingen

Er is ook nog altijd geen vervanger gevonden voor bestuursvoorzitter Peter Blom. Hij was de afgelopen 25 jaar het gezicht van de groene bank. In september vorig jaar kondigde hij zijn vertrek aan. Onder Blom's leiding groeide de duurzame bank hard. Inmiddels bankieren meer dan zevenhonderdduizend klanten bij Triodos en heeft de bank een balans van bijna €13 mrd.

Waar Triodos lang een voorloper was in de sector, neemt de laatste jaren de concurrentie toe. Andere Nederlandse banken, zoals Rabobank, ABN Amro, ASN Bank en nieuwkomer Bunq profileren zich als duurzaam alternatief. Het stelt Triodos voor grote dilemma's. De verdiencapaciteit van de bank moet omhoog, zonder afscheid te nemen van het zorgvuldig opgebouwde imago.

Triodos is een van de minst efficiënte banken van Nederland. Om een euro te verdienen moet 85 cent aan kosten worden gemaakt, terwijl dat voor 'gezonde' banken op zo'n 60 cent ligt. Met name de kosten voor witwascontroles drukken zwaar op de bank.