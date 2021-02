Foto: Bart Maat/ANP

De Nederlandse staat heeft opnieuw met gemak afnemers weten te vinden voor een tienjaarslening die meer oplevert dan kost. Een dinsdag uitgegeven lening van €6 mrd brengt het ministerie van Financiën over tien jaar netto €200 mln in het laatje. Dat heeft het Agentschap, dat bij het ministerie verantwoordelijk is voor de obligatie-uitgifte, dinsdag bekendgemaakt.

'We hebben een soepele veiling gehad', vat Agentschap-directeur Elvira Eurlings de stemming op het ministerie samen. Het geld dat dinsdag rond lunchtijd is opgehaald, maakt deel uit van een obligatielening van in totaal €12 mrd en is onder andere bedoeld om de oplopende kosten die het indammen van de pandemie met zich meebrengt te dekken.

Het lijstje met kopers van deze schuld bestaat uit 'een mix van institutionele beleggers, maar ook snelle investeerders', licht Eurlings toe. Onder de laatste categorie vallen onder meer hedgefondsen, die het schuldpapier vaak maar kort aanhouden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld pensioenfondsen, die voor de lange termijn investeren.

Minder duur

Het effectief rendement (the yield) bedraagt -0,32%. Een belegger betaalt dus nu voor het schuldpapier €103,35 om over tien jaar €100 terug te krijgen. Daarmee zijn beleggers dus iets minder duur af dan vorig jaar. Toen kwam het effectief rendement op de tienjarige lening, die geldt als het ijkpunt voor de Nederlandse kapitaalmarktrente, van 2020 uit op -0,46%.

Hoewel voor beleggers geld uitlenen aan de Nederlandse staat iets goedkoper is geworden, bedraagt de couponrente ook dit jaar wederom nul. Dat ontnam investeerders niet hun trek in de obligatie. Binnen een klein halfuur zat er al voor €20 mrd aan biedingen in het orderboek, oftewel het aanbod was meer dan drie keer zo groot als de vraag. Toen de boeken sloten, zat er zelfs voor €26 mrd aan biedingen in het vat.

Stijgende rente

Bij de uitgifte van de vorige tienjaarslening in maart 2020, waren de marktomstandigheden bijzonder onstuimig. Op 9 maart begon de coronacrash: marktpaniek met als gevolg de massale verkoop van aandelen door beleggers op zoek naar contanten.

Even leek de veiling van vandaag ongelukkig gepland, Maandag begon het rendement op de dertigjarige Amerikaanse staatslening op te lopen tot 2%. Dat is het hoogste punt in een jaar. De reden daarvoor is dat economen en beleggers denken dat het steunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden tot hoge groei en dus ook hogere inflatie zal gaan leiden.

Dat leek even zijn weerslag te hebben op Nederlands schuldpapier, dat prompt goedkoper werd met een licht stijgende rente, al zakte dat na lunchtijd weer terug.