Nederland is een nieuw beursgenoteerd biotechbedrijf rijker: Pharvaris. De onderneming uit Leiden maakte deze maand een bliksemstart op de Amerikaanse Nasdaq, met een koerswinst van 45% op de eerste dag van notering. De aandeelhouders van het eerste uur — onder wie de Amsterdamse investeringsmaatschappij Life Sciences Partners (LSP) — hebben zicht op een geweldige klapper.

Een beetje opmerkelijk is het sterke debuut van Pharvaris wel. Want de experimentele medicijnen van Pharvaris zijn nog ver verwijderd van goedkeuring. Bovendien betreedt Pharvaris een terrein waar de concurrentie hevig is, namelijk geneesmiddelen tegen angio-oedeem. Tegen deze zeldzame aandoening zijn al meerdere medicijnen op de markt, onder meer van Pharming, een van de bekendste Nederlandse biotechbedrijven.

Pharvaris zal nog jaren moeten wachten op zijn eerste omzet. Terwijl Pharming in de eerste negen maanden van vorig jaar een nettowinst van €25,6 mln boekte en een omzet van €134,7 mln. En toch is de nieuwkomer vrijwel evenveel waard ($857 mln) als Pharming. Hoe kan dat?

De hoge waardering is ingegeven door beleggers die hopen dat Pharvaris een groot deel van de lucratieve markt kan gaan pakken. En wel door een pilletje tegen angio-oedeem te introduceren. Dat biedt een groot voordeel ten opzichte van de bestaande middelen die allemaal moeten worden geïnjecteerd, soms veelvuldig.

Een tweede element is dat het bestuur van Pharvaris bestaat uit ervaren mensen die met een eigen biotechbedrijf eerder al een geneesmiddel tegen angio-oedeem ontwikkelden. En die hun bedrijf — Jerini geheten — in 2008 wisten te verkopen voor ruim €445 mln. Beleggers hopen dat het Pharvaris-bestuur dit kunstje kan herhalen.

Voor LSP gloort nu al een geweldig rendement. De Amsterdamse investeringsmaatschappij speelde een hoofdrol bij de oprichting van Pharvaris en tekende voor een belangrijk deel van de €140 mln die Pharvaris al voor de beursgang ophaalde, verspreid over drie financieringsrondes.

De aandelenprijzen in de eerste drie financieringsrondes lagen stukken lager dan bij de beursgang het geval was. In de beginjaren tussen 2015 en 2018 betaalden de investeerders €2,84 per aandeel. In 2019 en begin vorig jaar was dat €7,20. Drie maanden geleden moesten investeerders €11,79 betalen.

En vorige week is de emissiekoers van nieuwe aandelen vastgesteld op $20, omgerekend €17,20. Vervolgens vloog de beurskoers van Pharvaris verder omhoog tot het equivalent van €23,90. Tel uit je winst. De oudste aandelen zijn inmiddels ruim acht keer zoveel waard geworden.

