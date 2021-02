Het simpele feit dat automaker Tesla $1,5 mrd aan overtollig cashgeld in de bitcoin heeft geparkeerd leidde al tot een nieuw record voor de cryptomunt. De topman van Tesla, Elon Musk, had een soortgelijk kunstje al vaker geflikt.

Eind januari nam hij in zijn Twitter-bio de aanduiding #bitcoin op en prompt klom de koers van de munt. Hetzelfde deed hij met de bewust nutteloze dogecoin. En het 'Musk'-effect liet zich ook zien bij GameStop en Signal Advance. Nu was de koersstijging van de laatste waarschijnlijk niet zijn intentie. Musk tweette slechts: 'Use Signal' en blinde beleggershordes kochten het aandeel Signal Advance, dat verder helemaal niets met de berichtenservice waarop Musk doelde te maken heeft.

Fanboys

Maar het geeft wel te denken. Musk hoeft maar ergens over te twitteren en zijn fanboys hollen naar hun beleggingsapps uit angst om iets te missen (fomo). Alles wat Musk aanraakt lijkt in goud te veranderen.

Tot voor kort was er maar een man met dezelfde gave. De cryptobeleggers hebben wellicht niet van hem gehoord, maar voor de 'dino's', zoals zij reguliere beleggers noemen, is Warren Buffett de man.

Zo stapte Buffett tijdens het dieptepunt van de financiële crisis in de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Hij kocht voor $5 mrd aan preferente aandelen, die gegarandeerd 10% dividend per jaar opleverde en die Goldman later zou mogen terugkopen voor hetzelfde bedrag met een eenmalig dividend van $500 mln. Daarnaast kreeg hij warrants om nog eens voor $5 mrd aan reguliere aandelen te kopen tegen een bepaalde uitoefenprijs.

Doordat Buffett instapte was het voor Goldman Sachs een koud kunstje om een paar dagen later tegen een hogere koers nieuwe aandelen te plaatsen bij andere beleggers. In 2011 herhaalde hij de truc bij Bank of America. Hetzelfde idee, preferente aandelen, warrants erbij en de koers vloog omhoog. Vorig jaar verkocht hij overigens zijn belang in Goldman Sachs.

Verschillen Buffett en Musk

Toch zijn er wel verschillen. Het zal de 'nieuwe beleggers' niet overtuigen, maar bij Buffett zat er altijd denkwerk achter. Niet alleen het idee van goedkoop aanschaffen, 'hodlen' (de belegging vasthouden in cryptojargon) en uiteindelijk duur verkopen. Maar ook: alleen bedrijven kopen met een sterke merknaam en veel groeipotentieel. Met spreadsheets onderbouwd beleggen dus, al laat Buffett zich erop voorstaan dat hij nooit zelfs maar een rekenmachine heeft gebruikt.

Een andere verschil is ethisch. Buffett is nooit in moeilijkheden gekomen met de toezichthouders, Musk wel. En er glooit nog iets aan de horizon. Dat Tesla bitcoins kocht was al lang en breed bekend binnen het bedrijf. Althans: een maande geleden postte iemand dat al op het roemruchte forum van Reddit, vond de Financial Times uit. Dus ook deze actie kon nog weleens een staartje krijgen.