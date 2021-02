In het kort Nederlandse toezichthouder gaat verder dan zijn Europese collega's.

AFM concludeerde vorig jaar dat beleggers in turbo's hun inleg vaak kwijt zijn.

'Het gaat niet om het product, maar om hoe beleggers het gebruiken', zegt Jean-Paul van Oudheusden, die de turbo in Nederland introduceerde.

De Autoriteit Financiële Markten wil een maximale hefboom op turbo's introduceren. Daarmee gaat de Nederlandse toezichthouder veel verder dan zijn Europese collega's. De verkopers van turbo's vinden té ver.

Als het aan de AFM ligt, mogen turbo's met een hoge hefboom niet meer worden uitgegeven. En als de hefboom van een op de beurs verhandelde turbo toch deze grens doorbreekt, dan mogen handelaren hiervoor geen laatprijzen meer afgeven. Oftewel, particulieren kunnen hem dan niet meer kopen, alleen nog maar verkopen.

Als deze maatregel wordt aangenomen, is Nederland verreweg het strengst gereguleerde land in Europa wat betreft turbo's. Daarom gaan turbo-aanbieders nu in protest. Branchevereniging Nedsipa wil van de AFM een onderbouwing zien voor de vergaande maatregelen. 'De AFM legt niet uit waarom juist Nederland deze maatregelen nodig heeft, terwijl geen enkele andere EU-jurisdictie vergelijkbare maatregelen zal hebben', schrijft de branchevereniging aan de AFM. Bij Nedsipa zijn onder meer de banken BNP Paribas, Société Générale en ING aangesloten, naast BinckBank de grootste uitgevers van turbo's in Nederland.

Complex en risicovol

De AFM zelf verwijst in antwoorden naar de Europese toezichthouder Esma, die turbo's heeft vergeleken met de al eerder verboden contracts for difference (cfd's). De risico's van beide producten zouden vergelijkbaar zijn. 'Cfds en turbo’s hebben veel gemeen. Het zijn beide complexe en risicovolle producten, die niet voor alle beleggers geschikt zijn', aldus een AFM-woordvoerder.

Maar er zijn ook grote verschillen, schrijft Esma. In tegenstelling tot bij cfd's hoeven beleggers in turbo's bij hun bank of broker geen risicobuffer aan te houden. Ze kunnen dus ook niet te maken krijgen met verplichte bijstortingen. Bovendien worden turbo's alleen verhandeld op gereguleerde beurzen, die voldoen aan Europese regels.

Daarom heeft de Europese toezichthouder besloten de verkoop van turbo's voorlopig niet verder aan banden te leggen.

Het zat erin

Dat de AFM dat nu wel wil doen, zat er al een tijdje aan te komen. In februari vorig jaar publiceerde de toezichthouder een uitgebreid onderzoek naar beleggingen in turbo's in Nederland. De conclusie liet aan duidelijkheid weinig te wensen over. Wie er geld in steekt is de inleg volgens AFM in veel gevallen kwijt. Twee op de drie beleggers zouden verlies boeken.

Dat komt door de hefboom, waarmee je met een relatief kleine inleg in potentie flink winst kunt maken. Wie denkt dat de koers van een bepaald bedrijf stijgt, kan gewoon dat aandeel kopen voor bijvoorbeeld €20. Maar het is ook mogelijk een turbo te kopen voor €5 en het overige bedrag te lenen van de bank. De hefboom is in dit geval vier, want de prijs van het aandeel is vier keer groter dan die van de turbo. Beleggers kunnen dus flinke winsten boeken met die hefbomen. Maar als de koers daalt, dan is een belegger vaak zijn gehele inleg kwijt. Toch zijn turbo's populair. In de eerste negen maanden van 2020 werd er op Euronext een omzet gemaakt in deze producten van €5,4 mrd.

Op het AFM-onderzoek is veel kritiek gekomen. Volgens Jean-Paul van Oudheusden sloeg het de plank faliekant mis. Hij bracht de turbo naar Nederland in 2004 bij ABN Amro. Van Oudheusden ziet geen heil in extra regulering.

'Verkeerde conclusies'

'Niet als die gebaseerd is op verkeerde conclusies. Een Duits onderzoek uit december 2019 hanteert een periode van zestien jaar en komt tot andere, meer genuanceerde conclusies.' Bovendien weten turbobeleggers van de risico's die het instrument met zich meebrengt, net als optiebeleggers op de hoogte zijn van de risico's van hun beleggingen. Hij vindt dat de AFM geen producten aan banden moet leggen, omdat een klein groepje beleggers daar onverstandig mee handelt. 'Het gaat niet om het product, maar om hoe beleggers het gebruiken. Dat zie je niet alleen bij turbo's, maar ook bij opties, futures en onlangs GameStop.'

Het grootste bezwaar van Oudheusden is het ontbreken van uniformiteit op Europees niveau. 'Andere toezichthouders willen minder ver gaan in het reguleren van de turbomarkt. Nederlandse partijen moeten zich binnenkort misschien houden aan de nieuwe AFM-regels, buitenlandse partijen met een Europees paspoort niet. Beleggers die graag een hefboom willen, vinden die echt wel.'

De AFM geeft aan dat het Esma op de hoogte heeft gesteld over de voorgenomen beperkingen aan turbo’s. 'Esma zal binnenkort haar advies daarover uitbrengen. Dit advies en de ontvangen consultatiereacties nemen we mee in het definitieve besluit.'