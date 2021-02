Foto: Reuters

In het kort: Amerikaanse lange rente doorbreekt de grens van 2%

Prominente economen vrezen voor hoge inflatie

Maar volgens Paul Krugman is dat niet iets om van wakker te liggen

Het rendement op de dertigjarige Amerikaanse staatslening kroop maandag even boven de grens van 2%. Dat is het hoogste punt in een jaar. De reden daarvoor is dat economen en beleggers denken dat het steunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden tot hoge groei en dus ook hogere inflatie zal gaan leiden.

Economen vinden dan ook dat het wel wat minder kan met het stimuleringspakket. En dat waren zeker niet de minste economen. Larry Summers, hoogleraar en oud-minister van financiën onder Bill Clinton waarschuwde in een opiniestuk in de Washington Post dat de omvang van het pakket drie keer zo groot is als de verwachte terugval van de economie. Terwijl bovendien de werkloosheid al hard daalt, het monetaire beleid zelfs ruimer is dan in 2009 en $1500 mrd in de zakken van consumenten brandt om uit te geven als de pandemie achter de rug is. Volgens Summers kan dat leiden tot een inflatie die in geen generatie is gezien en die een zwakkere dollar en financiële instabiliteit kan opleveren.

Olivier Blanchard, ook hoogleraar en oud-hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds, sloot zich afgelopen weekend op Twitter bij hem aan. Volgens Blanchard kan het steunpakket de economie zo oververhitten dat het contraproductief zal zijn. De economie kan in dat geval 14% boven potentieel groeien, waarbij de vraag het aanbod ver overtreft en dat zal leiden tot een werkloosheid van net boven de 0%. 'Dat kun je niet meer oververhitten noemen, dat is in brand steken', aldus Blanchard op het sociale medium.

Volgens Blanchard kan dit leiden tot hoge inflatie, 'niet de 2,5% waar sommigen mee schermen, maar in potentie heel veel meer'. Bovendien vindt Blanchard de manier van financieren, met een tekort, niet de aangewezen manier. Hij pleit voor een verhoging van de vermogenswinstbelasting om in elk geval een gedeelte te financieren.

Krugman

Maar Paul Krugman, ook een zeer prominente econoom, is niet bang voor inflatie. Hij vraagt zich af wat er nu zo erg is als de economie met 8% groeit, de werkloosheid 3,2% bedraagt en dat de Federal Reserve dan de rente moet verhogen. Toch verheugt hij zich over het debat binnen de Democratische partij. Waar bij de Republikeinen iedereen zich achter de partijlijn schaarde, ook degenen die beter zouden moeten weten over de belastingverlaging voor de rijken die Trump doorvoerde, is dat bij de Democraten niet het geval.

'Het is een teken van kracht', aldus Krugman op Twitter. 'Beleid is beter als het voortkomt uit een geïnformeerde discussie.' Volgens de econoom kan het economische team van Biden wel met deze kritiek overweg. 'We zijn niet meer in Trumpland.'