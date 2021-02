Foto: Harold Versteeg/ANP

In het kort De vier grootbanken presenteren deze week hun cijfers over 2020.

ABN Amro geeft woensdag inzage in de boeken, Rabobank komt donderdag en ING en de Volksbank vrijdag

Voor beleggers staan vooral de voornemens over de winstdeling centraal.

Liefhebbers van bankresultaten komen deze week aan hun trekken. De vier grootbanken ABN Amro, Rabobank, ING en de Volksbank geven vanaf woensdag inzage in hun boeken. De aandacht gaat daarbij uit naar de toevoegingen aan de stroppenpotten, afkalvende rentemarges, strategische koersveranderingen en met name ook het dividendbeleid van de banken.

Vooral voor beleggers zijn de voornemens over de winstuitkering dit keer van groot belang. Bankbeleggers zoals pensioenfondsen, maar ook de staat als grootaandeelhouder van ABN Amro en de Volksbank, moesten het vorig jaar stellen zonder de substantiële bedragen die de banken normaal gesproken uitkeren. In maart had de Europese Centrale Bank immers een moratorium afgekondigd op dividendbetalingen en de inkoop van eigen aandelen. Frankfurt vond dat winsten gebruikt moesten worden om extra buffers te creëren voor het geval bedrijven en consumenten door de coronacrisis in betalingsproblemen zouden komen.

Minder dan 15%

In december hief de ECB de dividendban op, maar de toezichthouder drong er bij het schrappen van de maatregel wel bij banken op aan om tot oktober 2021 winstdelingen te beperken tot minder dan 15% van de in 2019 en 2020 gerealiseerde winst. In Nederland lieten ING, ABN Amro (en ook Van Lanschot Kempen) daarop weten geen reden te zien om de wil van de ECB te trotseren.

In lijn met de aanbevelingen van de ECB zal ING voorlopig een dividend van 11 cent per aandeel willen uitkeren, verwacht Kepler Cheuvreux. In het laatste kwartaal komt er een inhaalslag met (interim)dividenden over 2019, 2020 en 2021 van bij elkaar 96 cent. Over heel 2021 kan een belegger dus rekenen op €1,07 per aandeel, wat op de huidige beurskoers neerkomt op een dividendrendement van maar liefst 14%.

Voor beleggers in ABN Amro zit er heel wat minder in het vat, niet in de laatste plaats omdat de kans groot is dat de bank over 2020 verlieslatend is geweest. Gemiddeld genomen schatten analisten de vierdekwartaalwinst op slechts €35 mln in. En dat zou betekenen dat de bank over heel 2020 een min van €54 zal rapporteren.

Het nettoverlies is te wijten aan de bijna €2,5 mrd die ABN Amro aan voorzieningen heeft moeten nemen voor leningen die wellicht niet terugbetaald zullen worden. In dat bedrag zit €375 mln die ABN Amro volgens dezelfde analisten in het laatste kwartaal van vorig jaar opzij heeft gezet, bijna 40% meer dan er in het derde kwartaal werd gereserveerd. De tweede lockdown heeft zich dus duidelijk laten voelen. Dat geldt ook voor ING. De marktconsensus is dat ING in het vierde kwartaal ruim 40% meer geld naar de stroppenpot heeft geschoven dan in het voorgaande kwartaal.

Over het niet beursgenoteerde Rabobank geven analisten geen ramingen af. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers zei bestuursvoorzitter Wiebe Draijer voor het hele jaar rekening te houden met €2,5 mrd aan voorzieningen. Vermoedelijk zal hierdoor ook bij Rabo sprake zijn van een decimering van de jaarwinst. Voor de certificaathouders maakt dat niet uit. Die krijgen een vaste coupon van 6,5% op hun belegging. Vorig jaar deed Rabobank overigens mee met de dividendban, maar het besloot begin december de beleggers een soort stockdividend te geven in de vorm van nieuwe certificaten.

Rentemarge

Veel marktpartijen kijken ondertussen door de coronacrisis heen naar de onderliggende situatie bij de banken. De beursreactie nadat ING begin november de derdekwartaalcijfers had gepubliceerd, spreekt wat dat betreft boekdelen. Ondanks relatief goede resultaten daalde de koers met bijna 5%, omdat de bank een stevige daling van de rente-inkomsten meldde en aangaf dat deze cruciale inkomstenbron de komende kwartalen verder zal teruglopen.

De situatie met een lage rente begint met andere woorden echt te knagen aan de winstgevendheid van banken. De vraag is wat ze gaan doen om de trend om te buigen. ING gaat verder snijden in de kosten, zo luidt de verwachting. Bij zowel ABN Amro als de Volksbank staan de gemaakte strategische keuzes centraal.

Bestuursvoorzitter Robert Swaak van ABN Amro maakte vorig jaar al bekend rigoureus het mes te zetten in de zakenbanktak. In november kwam hij met de invulling van de plannen en die viel beleggers nogal tegen. Zo spiegelde hij zijn aandeelhouders een aanzienlijk lager rendement dan voorheen voor, tegenvallende kostenbesparingen, weinig ambitieuze en concrete groeiplannen en op korte termijn geen inkoop van eigen aandelen. De vraag is nu hoe Swaak de uitrol van de strategie verder vorm geeft.

Bij de Volksbank, dat de laatste maanden vooral in het nieuws is vanwege gedoe om het vrijwillige en onvrijwillige vertrek van enkele bestuurders, presenteert de na de zomer begonnen nieuwe ceo Martijn Gribnau zijn Strategische Plan 2021-2025.