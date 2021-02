Op Twitter gaat regelmatig een in het oog springende grafiek rond. Je ziet de koers van de Amerikaanse beursgraadmeter S&P 500 afgezet tegen het gemiddelde salaris in de Verenigde Staten. De stijgende vermogensongelijkheid in een grafiek, noemt marktenspecialist Holger Zschäpitz van de Duitse krant Die Welt deze ook door hem rondgestuurde Bloomberg-grafiek.

De gemiddelde Amerikaan moet nu 141 uur werken om eenmaal de waarde van de S&P 500-index te kunnen kopen. In de jaren tachtig hoefde Joe Sixpack er maar 20 uur voor te zwoegen. In veertig jaar tijd heeft het loon dus geen gelijke tred gehouden met de beursindex. De beurs is zevenmaal harder gestegen dan het gemiddelde loon. De tweet is veelvuldig geliked en geretweet.

Op deze opvallende grafiek valt wat af te dingen. Zo zijn de beursindex en het uurloon verschillende grootheden die niet helemaal met elkaar te vergelijken zijn. Een verschil is bijvoorbeeld de horizon. Het salaris kijkt terug. Het is de waardering voor geleverd werk. De aandelenkoers is een vooruitblikkende indicator: het weerspiegelt de waarde van alle toekomstige bedrijfswinsten.

Daar zit ook een oorzaak van de kloof. Een van de verklaringen voor de snelle spurt van de beurskoersen is dat de kapitaalmarktrente zo sterk is gedaald het afgelopen decennium. Hierdoor zijn alle toekomstige winsten fors meer waard geworden. In de aandelenwaardering wordt met andere woorden al een flink voorschot genomen op toekomstige, nog te realiseren winsten. Pas als de S&P een duikeling maakt, is instappen weer betaalbaarder voor nieuwkomers.

Het is misschien te kort door de bocht om het gapende gat tussen de beursindex en uurloon te zien als dé bewijsvoering van een groeiende tweedeling. Maar er is wel wat aan de hand. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat als de Amerikaanse beurs in de afgelopen twaalf jaar met meer dan 500% groeit, verschillen toenemen tussen degene die wel en niet meeliften op de beursgolf.

Natuurlijk hangt meerijden op de beursgolf af van de risicobereidheid van mensen, en misschien zegt u ook wel: of je zo handig en zo slim bent de juiste financiële keuzes te maken. Maar is het tegelijkertijd niet wat makkelijk om daarmee het groeiende gat weg te praten tussen aandelenkoersen en het loon? Risico’s nemen is alleen weggelegd voor degene die daar de middelen voor hebben (beleg alleen in aandelen als je het geld ervoor niet direct nodig hebt). De grafiek laat zien dat de kans om vermogen op te bouwen de afgelopen tien jaar ongelijker is geworden: in een generatie maar ook tussen generaties. Dat is niet alleen een ongemakkelijke, maar ook een ongewenste uitkomst.

Ria Roerink werkt bij DNB; de column geeft niet per definitie de mening van de bank weer.