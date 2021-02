Foto: Reuters

Tesla heeft in januari $1,5 mrd gestoken in de bitcoin. Op dat nieuws schoot de koers van de populairste cryptomunt naar een nieuw hoogterecord, boven de $44,200. De maker van elektrische auto's wil de munt 'in de nabije toekomst' ook gaan accepteren als betaalmiddel voor zijn producten.

Tesla bracht dat nieuws naar buiten bij de publicatie van zijn jaarcijfers over 2020. Vorige week schreef topman Elon Musk al in de biografie op zijn Twitter-pagina de leus '#buybitcoin'. Daar heeft zijn eigen bedrijf duidelijk gehoor aan gegeven.

Risicoparagraaf

Met de investering staat er een nieuw kopje in de risicoparagraaf van het bedrijf. 'We houden digitale valuta's en kunnen digitale valuta's aankopen, die geraakt kunnen worden door zeer volatiele marktprijzen, bijzondere waardeverminderingen en unieke verliesrisico's', zo stelt Tesla.

De aankopen zijn onderdeel van 'een nieuw investeringsbeleid', staat er, dat ervoor moet zorgen dat Tesla 'flexibeler is bij het diversificeren' en bij het 'maximaliseren van het rendement op het deel van onze cash dat we niet nodig hebben om een adequate operationele liquiditeit aan te houden'.

Vorig jaar haalde Tesla $12 mrd op bij beleggers door nieuwe aandelen uit te geven. 12% daarvan steekt het bedrijf nu dus in de zeer volatiele bitcoin. Volgens het investeringsbeleid kan er ook geld gestoken worden in goud of in beleggingsproducten die de goudprijs volgen, de zogenoemde etf's.

Boekhoudregels

De boekhoudregels die Amerikaanse bedrijven hanteren, de US GAAP oftewel United States Generally Accepted Accounting Principles zijn niet helemaal geschikt voor het bezitten van digitale valuta's door bedrijven. De bitcoins in handen van Tesla staan op de balans als immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur. Voor dat soort balansitems geldt dat ze moeten worden afgewaardeerd als de marktprijs tot onder de aankoopprijs zakt, maar dat ze niet omhoog mogen worden gewaardeerd totdat Tesla ze verkoopt.

Hoe volatiel de bitcoin is bleek wel door de beslissing van Musks Tesla. De munt werd in minder dan een halfuur liefst 14% duurder. Voor bitcoin-gelovers zal de beslissing van een van 's werelds grootste bedrijven - Tesla is op de Nasdaq $800 mrd waard - bewijs zijn dat de munt breder gebruikt gaat worden. Cryptovaluta's worden vrijwel nooit gebruikt voor het doen van normale aankopen, de munt bleek populairder voor witwassen en illegale aankopen. Wel zien sommige mensen de bitcoin als het digitale goud: een liquide en waardevaste manier om geld te bewaren.

Meer bedrijven kopen

Tesla is niet het eerste beursgenoteerde bedrijf dat flinke posities in de bitcoin heeft. MicroStrategy, een softwarebedrijf, heeft ruim $1,1 mrd aan de munt besteed. Square, het fintechbedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey, heeft in het tweede kwartaal van 2020 $50 mln in bitcoins gestoken.