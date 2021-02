In het kort ICE gaat handel in CO2-emissierechten van Londen naar Amsterdam brengen.

In de markt voor Europese CO₂-emissies gaat dagelijks €1 mrd om.

Brexit heeft de Londense handel in Europese emissierechten duurder en lastiger gemaakt.

Intercontinental Exchange (ICE) is van plan de dagelijkse handel in CO₂-emissierechten te verhuizen van Londen naar Amsterdam. Dat is een nieuwe klap voor het Verenigd Koninkrijk, dat zich na de brexit probeert te profileren als grootmacht op het vlak van groene financiering. In de markt voor Europese CO₂-emissies gaat dagelijks €1 mrd om.

De handel in CO₂-emissierechten is een cruciaal instrument waarmee de Europese Unie de klimaatverandering wil bestrijden. Het aantal futures- en optiecontracten is sinds 2015 meer dan verdubbeld, aldus ICE. De clearing van de handel zal wel via zijn platform in Londen blijven verlopen.

Volgens Stuart Williams, voorzitter van ICE Futures Europe, zal de verhuizing naar de EU handelaren en beleggers helpen 'op de meest kosteneffectieve en naadloze manier hun klimaatprijsrisico's te beheren'.

Grimmige keuze

Dat is een indirecte verwijzing naar het ontbreken van een 'gelijkwaardigheidsbesluit' vanuit de EU voor de handel in CO₂-emissierechten. Als zo'n besluit er wel was geweest, zou het blijven handelen vanuit Londen goedkoper en makkelijker zijn geweest.

Lobbygroepen van energiebedrijven drongen eind vorig jaar erop aan dat Brussel dringend actie zou ondernemen om deze kwestie op te lossen. Anders zouden ze voor een 'grimmige keuze' komen te staan: meer onderpand geven om in Londen zaken te kunnen doen, of anders hun risicobeheer verminderen.

Geen haast

Europese en Britse beleidsmakers zijn aan het overleggen hoe ze in de toekomst kunnen samenwerken op het vlak van financiële diensten. Brussel heeft wel al duidelijk aangegeven dat het geen haast heeft om Londen ruime toegang te geven via gelijkwaardigheidsbesluiten. De Britten beseffen nu dat hun vertrek uit de EU een harde realiteit is, verklaarde de Ierse Eurocommissaris voor financiële diensten, Mairead McGuinness, vorige maand.

Op 31 december liep de brexit-overgangsperiode af, waardoor de toegang tot de meeste handel in Londen vanuit de EU is afgesneden. De handel in Europese aandelen is verschoven van Londen naar Parijs en Amsterdam, terwijl de handel in sommige derivaten helemaal uit Europa is verdwenen, ten voordele van handelsplatformen op Wall Street.

Nu de Britten zijn vertrokken uit de EU, lanceren zij een eigen emissiehandelssysteem. Officieel is dat begin dit jaar van start gegaan, al zal ICE pas in het tweede kwartaal beginnen met het veilen van rechten, alsook met de handel in futurescontracten. Het is mogelijk dat de EU en het VK deze twee systemen met elkaar verbinden, zodat vergunningen in het ene systeem kunnen worden gebruikt in de andere. Dat zou de liquiditeit verhogen.