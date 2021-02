Misschien is het nog wat voorbarig om 2021 nu al uit te roepen tot het leukste beleggingsjaar sinds tijden, maar de eerste zes weken laten in elk geval weinig te wensen over. Aan de ene kant hebben we elke week wel iets dat de aandacht trekt. Een spectaculaire 'short squeeze' hier, een opmerkelijke bitcoinbelegging daar. Voldoende vertier om voor afleiding te zorgen, zonder dat dit een serieuze bedreiging voor de bredere markten oplevert.

Aan de andere kant kabbelen de meeste markten ongemerkt omhoog. Zo staat de wereldwijde aandelenmarkt (de MSCI All Countries index gemeten in euro’s) voor 2021 bijvoorbeeld al 6% in de plus, is de prijs van een vat olie stiekem van $50 naar $60 per vat opgelopen en daalde de kredietvergoeding op high-yieldobligaties van 410 basispunten naar 380 basispunten. Gestaag, bijna voorspelbaar.

Zelfs de Amerikaanse kapitaalmarktrente lijkt voor de verandering eens een opwaartse trend te pakken te hebben. Stond de Amerikaanse tienjaarsrente aan het begin van het jaar nog rond de 0,9%, inmiddels is die opgelopen tot 1,16%, het hoogste niveau sinds maart van vorig jaar.

Vooral de uitkomst van de verkiezingen in Georgia aan het begin van het jaar speelde hierbij een belangrijke rol. Dankzij de verkiezingswinst wisten de Democraten de macht van de Republikeinen in de Senaat te breken, waarmee de deur werd opengezet voor nieuwe, ambitieuze stimuleringsplannen. Zo ambitieus, dat er inmiddels stemmen opgaan dat dit tot een oververhitting van de economie zal leiden, met een hogere kapitaalmarktrente als gevolg.

Omdat de Amerikaanse kapitaalmarktrente een centrale rol speelt in zo’n beetje alle financiële markten van de wereld, is dit een trend die bij sommigen met het nodige wantrouwen wordt aanschouwd. Hogere kapitaalmarktrentes remmen de economische groei en lokken beleggers weg uit de volatiele aandelenmarkten.

Vormt dit mogelijk een bedreiging voor de stabiele koerswinsten die we bij aandelen zien? Nog zeker niet op deze niveaus. Weliswaar staat de Amerikaanse kapitaalmarktrente op de hoogste stand sinds maart vorig jaar, maar die 1,16% is nog steeds veruit het laagste niveau dat we buiten de covid-19-crisis om hebben gezien. Een dergelijk lage kapitaalmarktrente vormt geen grote belemmering voor de economie en biedt eigenlijk ook geen geloofwaardig beleggingsalternatief voor aandelen.

Belangrijk hierbij is verder dat het oplopen van de kapitaalmarktrente hand in hand is gegaan met gestaag oplopende inflatieverwachtingen. Voor de winstgevendheid van het bedrijfsleven is het niet zozeer de nominale rente, maar de reële rente die relevant is. De reële tienjaarsrente meandert de afgelopen zes maanden tussen de -0,8% en de -1,1% en staat momenteel op -1,04%.

Al met al zijn de waarschuwingen ten aanzien van de oplopende kapitaalmarktrente schromelijk overdreven. Of op zijn minst voorbarig.

Lukas Daalder is chief investment strategist bij BlackRock Nederland. Reageer via lukasdaalder@fd.nl of Twitter: @ldaalder.