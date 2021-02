Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Met het doorbreken van de grens van $60 is een vat Brent-olie alweer net zo duur als in januari 2020. Vlak voordat de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte dus. De lockdowns veroorzaakten een nog nooit vertoonde uitval van de vraag, en die vraag is nog steeds niet terug op het oude niveau. Waarom dan toch die hogere prijzen?

Handelaren en beleggers op de markt voor termijncontracten voor ruwe olie lijken voor te sorteren op een wereld zonder corona. Of in ieder geval een wereld waarin een groot gedeelte van de wereldbevolking gevaccineerd is en we weer met zijn allen massaal in het vliegtuig stappen. En dat is te optimistisch gedacht, meent Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro.

Vliegverkeer

'De grootste vraaguitval komt bij het vliegverkeer vandaan, en ik denk dat dat dit jaar echt nog niet terugkomt op het oude niveau', aldus Van Cleef. En hij is niet de enige die zegt dat we moeten waken voor al te veel optimisme. Grote oliehandelaren zoals Vitol en Gunvor waarschuwden tegenover persbureau Bloomberg al eerder voor een te snelle prijsstijging voor ruwe olie. Trafigura, eveneens een grote speler op de oliemarkt, is juist optimistisch en verwacht nog hogere prijzen.

De verwachtingen over de vraag stuwen de prijs, maar in het hier en nu wordt het aanbod al drastisch beperkt. Een aantal grote olieproducerende landen, verenigd onder de naam Opec+, draait al sinds het voorjaar van 2020 'vrijwillig' de oliekranen gedeeltelijk dicht. Die productiebeperking moet compenseren voor de gedaalde vraag. Dat werkt tot nu toe uitstekend, maar kost de betrokken landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, wel marktaandeel.

In het verleden is keer op keer gebleken dat het monsterverbond van olielanden (in totaal doen meer dan twintig landen mee) kwetsbaar is. Vlak voordat het grootste gedeelte van de wereld in lockdown ging leidde een ruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland vorig jaar al tot een forse prijsval. Bij hogere prijzen neemt de prikkel om minder te produceren bovendien snel af.

Saoedische concessies

Saoedi-Arabië houdt tot nu het olieakkoord in stand door forse concessies te doen. Zo beloofde het land tot ieder verrassing om in februari en maart nog eens 1 miljoen vaten per dag minder te produceren, bovenop de bestaande afspraken met de andere landen. Hans van Cleef van ABN Amro wijst er bovendien op dat de hogere prijzen ook meer productie vanuit andere delen van de wereld kunnen uitlokken.

'Met $60 per vat is produceren voor de meeste producenten van Amerikaanse schalieolie weer winstgevend', aldus van Cleef. De Verenigde Staten doen niet mee aan het olieakkoord van de Opec+. Anders dan bij deze groep landen is de olieproductie in de VS niet in handen van de staat.