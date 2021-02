Beleggers kunnen vandaag reageren op de cijferstroom van: ABN Amro, Adyen, Aperam, Euronext, Heineken en Unibail-Rodamco. En dat zijn dan alleen nog maar de Nederlandse. Gisteren kreeg de cijferpublicatie van Randstad een enthousiast onthaal. Of dat vandaag ook het geval is? De beurzen in Azië noteren hoger, de future op de Europese Stoxx index volgt die beweging.

Foto: Ramon van Flymen voor het FD.

07.45 uur | Nog geen dividend bij ABN Amro

ABN Amro ABN heeft een slecht 2020 positief afgesloten. De financiële instelling schreef in het vierde kwartaal zwarte cijfers, waardoor het jaarverlies beperkt bleef tot €45 mln. Dat heeft de bank vanmorgen bekendgemaakt. De laatste keer dat ABN Amro een jaar met verlies afsloot was in 2010.

Analisten hadden op een min van €54 mln gerekend. In 2019 verdiende de bank nog €2,1 mrd. ABN Amro zag zich vanwege de coronacrisis genoodzaakt €2,3 mrd in de stroppenpot te schuiven als voorziening voor leningen die mogelijk niet meer terugbetaald zullen worden. Dat was €155 mln minder dan de marktvorsers hadden voorzien.

ABN Amro kwartaalcijfers 4e kw 2020 4e kw 2019 % Netto rentebaten* 1353 1586 -14,7% Totaal inkomsten* 1800 2101 -14,3% Brutoresultaat* 400 717 -44,2% Toev. voorzieningen* 220 314 -29,9% Nettoresultaat* 54 316 -82,9% Winst per aandeel 0,03 0,31 -90,3% Rentemarge 1,30% 1,62% -0,32%-pt CET1 ratio 17,7% 18,1% -0,4%-pt Kosten/inkomen ratio 77,8% 65,9% 11,9%-pt Jaarvergadering 21 april 2021 Bron: FD Research *=cijfers in € mln

Lees verder ABN Amro maakt minder verlies dan verwacht

07.43 uur | Forse reorganisatie bij Heineken

Heineken gaat hard reorganiseren. De brouwer schrapt 8000 banen, bijna 10% van zijn totale personeelsbestand. De ontslagronde is een van de manieren waarop topman Dolf van den Brink de komende drie jaar in totaal €2 mrd aan kosten wil besparen.

Dat meldt Heineken woensdagochtend bij zijn jaarcijfers. De brouwer is hard geraakt door de coronapandemie. Overal ter wereld is de horeca, het meest lucratieve afzetkanaal, een aanzienlijk deel van 2020 gesloten geweest. Hogere verkopen in supermarkten kunnen dat niet compenseren.

Lees verder Cijfers Heineken

07.15 uur | Randstad was gisteren de uitblinker

De Amsterdamse beurs was dinsdag met een nipte winst gesloten. Hoofdgraadmeter AEX eindigde de beursdag op 657,07 punten, een tiende van een procent meer dan maandag. Toen won de AEX nog een half procent maar dinsdag kwam de graadmeter nauwelijks van zijn plaats en koerste geruime tijd licht in de min. Ook de overige grote beurzen bewogen niet veel. De Duitse DAX verloor 0,3%, de Franse CAC 40 won 0,1%.

Randstad boekte een mooie koerswinst van 3,4%. Het uitzendbedrijf zag het resultaat over het gehele door corona bepaalde jaar 2020 halveren, maar volgens ceo Van den Broek slaagt zijn bedrijf er beter in dan de concurrentie in om arbeidskrachten over te hevelen van sectoren die in de lappenmand zitten, zoals de horeca, naar sectoren die dankzij corona de wind in de rug hebben, zoals de logistiek, de supermarkten en de gezondheidszorg. Dankzij de pandemie kan het bedrijf personeel leveren voor medische screening en contact- en bronnenonderzoek. Mede daardoor zag Randstad zijn omzet in het vierde kwartaal weer groeien ten opzichte van de rest van het jaar. Het bedrijf stelt aan de aandeelhouders voor om €3,24 per aandeel uit te keren.

Niet alleen in koerswinst blonk Randstad uit, ook in het verhandelde aantal aandelen was Randstad relatief de grootste.

De Amsterdamse beurs is dinsdag met een nipte winst gesloten. Hoofdgraadmeter AEX eindigde de beursdag op 657,07 punten, een tiende van een procent meer dan maandag. Toen won de AEX nog een half procent maar dinsdag kwam de graadmeter nauwelijks van zijn plaats en koerste geruime tijd licht in de min. Ook de overige grote beurzen bewogen niet veel. De Duitse DAX verloor 0,3%, de Franse CAC 40 won 0,1%.

Randstad boekte een mooie koerswinst van 3,4%. Het uitzendbedrijf zag het resultaat over het gehele door corona bepaalde jaar 2020 halveren, maar volgens ceo Van den Broek slaagt zijn bedrijf er beter in dan de concurrentie in om arbeidskrachten over te hevelen van sectoren die in de lappenmand zitten, zoals de horeca, naar sectoren die dankzij corona de wind in de rug hebben, zoals de logistiek, de supermarkten en de gezondheidszorg. Dankzij de pandemie kan het bedrijf personeel leveren voor medische screening en contact- en bronnenonderzoek. Mede daardoor zag Randstad zijn omzet in het vierde kwartaal weer groeien ten opzichte van de rest van het jaar. Het bedrijf stelt aan de aandeelhouders voor om €3,24 per aandeel uit te keren.

Niet alleen in koerswinst blonk Randstad uit, ook in het verhandelde aantal aandelen was Randstad relatief de grootste.

© FD bron: FD Research

07.12 uur | Twitter ziet omzet stijgen met 28%

Het pandemiejaar 2020 is goed geweest voor Twitter, blijkt uit de presentatie van de kwartaal- en jaarcijfers die het bedrijf dinsdag presenteerde na het sluiten van de beurs in New York. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 28% naar $1,29 mrd. Verreweg het grootste deel daarvan kwam uit advertenties. Twitter heeft in de tweede helft van 2020 een flinke inhaalslag gemaakt, nadat advertentie-inkomsten eerder in het jaar een knauw kregen door de covid-uitbraak.

De aandelenkoers in de nabeurshandel van New York steeg gisteren met 4%.

Lees verder Twitter waarschuwt voor afvlakking

07.08 uur | Drie dolle dagen feest met bankcijfers

Liefhebbers van cijfers als Tier1, Cost/Income en 'Stroppenpotten' komen deze week aan hun trekken. De vier grootbanken ABN Amro (vandaag), Rabobank (morgen), ING en de Volksbank (beide vrijdag) openen hun kasboeken. De aandacht gaat daarbij uit naar de toevoegingen aan de reserves, de afkalvende rentemarges en strategische koersveranderingen. Het dividendbeleid van de banken zal op een weegschaal worden gewogen. De voornemens over de (winst)uitkering is dit keer van groot belang, omdat beleggers — behalve uiteindelijk niet bij de Rabobank — vorig jaar op een houtje moesten bijten. Op last van de ECB mocht het dividend toen niet worden uitgekeerd in het coronajaar. Nu zijn de regels iets versoepeld.

Wanneer we de koersbeweging sinds 1 januari van de drie beursgenoteerde banken bekijken, dan doet ABN Amro het behoorlijk goed. Een rendement van 10%, beter dan de AEX-index (5,2%). Maar wellicht dat hier sprake is van een herstelbeweging. In 2020 halveerde de aandelenkoers van de bank aan de Amsterdamse Zuidas, veel meer dan bij de andere grootbanken. Voor Rabobank is de koersontwikkeling van de certificaten gebruikt.

Agenda: