Markten

Live: Beursindex start 0,65% hoger

Ondanks lagere koersen in de Verenigde Staten waar vooral de technologieaandelen waarde verloren, is de beurs in Amsterdam met winst uit de startblokken gekomen. Na enkele minuten handel staat de index op een winst van 4,5 indexpunt. De openingskoers was 667,60, een winst van 0,65%.