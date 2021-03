Arbeidsmarkt Tienduizenden banen weg bij Damrakbedrijven De Nederlandse beursgenoteerde bedrijven gaan dertigduizend banen schrappen, hebben in 2020 een stuk minder geïnvesteerd en gaven vorig jaar ook veel minder geld terug aan hun aandeelhouders. Dat blijkt uit een analyse van de jaarcijfers van de zesenzestig grootste aan het Damrak genoteerde bedrijven.

