Waarom staat de goudprijs zo laag?

De goudprijs is flink teruggezakt van het record van augustus vorig jaar. Toen was een troyounce (31,1 gram) nog goed voor $2063 en deze week stond er zo'n $1700 op de borden. Zijn beleggers niet meer bang voor inflatie? Of neemt de bitcoin de functie van goud over?