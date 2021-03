Markten Live: AEX op fluisterafstand van een nieuw record Zou het vandaag dan toch gaan gebeuren? Dinsdag sloot de AEX op 701,12 punten, slechts enkele tienden verwijderd van de hoogste stand ooit op 701,56 punten. Die werd meer dan twintig jaar geleden aangetikt, waarmee het breken van dit record een echte mijlpaal zou betekenen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: AEX op fluisterafstand van een nieuw record Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren