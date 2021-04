Banken Witwasschikking ABN Amro klaar voor toets door speciale commissie Er komt op korte termijn duidelijkheid over het witwasonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) bij ABN Amro. Partijen zijn er volgens ingewijden uit. Een speciale commissie gaat deze maand toetsen of het schikkingsvoorstel goed in elkaar steekt. De spanning loopt intussen op bij de voormalige bestuurders. Vijf vragen over de witwasaffaire en de mogelijke afloop.

