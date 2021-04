Markten Beurzen, handelaren en beleggers omarmen de cryptomunt Pensioenfondsen wachten af en toezichthouders worstelen al jaren met nieuwe regelgeving voor cryptomunten. Maar ondertussen hebben die hun weg binnen de gereguleerde financiële markten allang gevonden.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Beurzen, handelaren en beleggers omarmen de cryptomunt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren