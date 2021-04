Financiële sector Bankeigenaar Egbert ten Cate wil niet fuseren: 'Ons credo is: Big is not beautiful' Bij de start van de coronacrisis bibberden de knieën van bankiers en beleggers. Zo niet bij Egbert ten Cate, eigenaar van de gelijknamige Amsterdamse private bank, waarvan het belegd vermogen een record van €3,2 mrd bereikte. 'Er zijn altijd periodes dat beurskoersen omlaag gaan. Wie dat niet begrijpt, kan beter geen klant worden hier.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bankeigenaar Egbert ten Cate wil niet fuseren: 'Ons credo is: Big is not beautiful' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren