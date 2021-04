Banken In hoeverre schraagt voorzieningenvrijval de winstcijfers van Europese banken? De economische gevolgen van de coronacrisis vallen relatief gezien mee, wat betekent dat banken minder geld in reserve hoeven te houden voor oninbare leningen. Dat biedt perspectief voor de kwartaalcijfers die banken in de komende periode presenteren, maar de verwachtingen van analisten zijn niet al te hooggespannen.

