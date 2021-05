Grondstoffen Beleggers steeds meer onder vuur vanwege omstreden palmolie Grote beleggers in binnen- en buitenland liggen onder vuur vanwege beleggingen in palmolieplantages. In een tijd dat duurzaam beleggen steeds belangrijker wordt, komt er ook steeds meer kritiek op halfslachtig beleid. Ook Nederlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen steken hun geld in de omstreden grondstof.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Beleggers steeds meer onder vuur vanwege omstreden palmolie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren