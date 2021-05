Markten Flow Traders en vrouwen: 'Ik heb veel vrouwen gaandeweg zien afhaken' Een gebrek aan vrouwen op de handelsvloer? Britta Achmann, lid van de raad van bestuur van handelshuis Flow Traders, wil er graag over vertellen. Maar volgens haar staat één ding buiten kijf: het ligt niet aan de onveilige werksfeer voor vrouwen waar concurrent flitshandelaar Optiver laatst mee in opspraak kwam.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Flow Traders en vrouwen: 'Ik heb veel vrouwen gaandeweg zien afhaken' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren