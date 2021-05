Grondstoffen Zulke prijzen heeft de razend drukke metaalhandelaar nog nooit gezien De schrootprijzen zijn volgens metaalhandelaar Jan van der Koppel beter dan ooit. Analisten verwachten dat metalen en eigenlijk alle grondstoffen ook de komende tijd niet aan te slepen zijn. Staan we aan het begin van een nieuwe supercyclus?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zulke prijzen heeft de razend drukke metaalhandelaar nog nooit gezien Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren