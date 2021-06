Banken De bank maakt niet genoeg winst meer Europese banken maken chronisch te weinig winst. Dat was zelfs voor de coronapandemie zo en het wordt alleen maar lastiger. De lage rente zit de banken in de weg en het IMF is bang dat ze allerlei fratsen gaan uithalen om maar aan rendement te komen.

