Financiële sector Nieuwe DeGiro-ceo: 'Regels belangrijk, maar we zijn wel een commerciële onderneming' Geen gedoe meer met toezichthouders, minder een afvinkcultuur en vooral aan het werk voor je klanten. Mo Chahrour over zijn aanstelling als nieuwe ceo van DeGiro en het vertrek van een groot deel van het management twee weken geleden: 'Dit kan geen verrassing zijn.'

