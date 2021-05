Beursblog Live: Chinese aandelenbeurzen gaan richting nieuw record Nog een laatste dag met regen en vanaf dan alleen maar zonneschijn. Volgens de weerapp dan. Op de Chinese beurzen is de stemming hoe dan ook positief na de eerste officiële ontmoeting tussen China en de Verenigde Staten sinds de verkiezing van de nieuwe Amerikaans president Joe Biden. Op het Damrak ziet het er vooralsnog rustig uit, met weinig bedrijfscijfers die geanalyseerd moeten worden. Bij de crypto's heeft bitcoin het nog altijd zwaar en staat inmiddels rond de $37.800.

