Crypto

Uniek project of geniale grap: de gekte van het dogecoin-evangelie

Een cryptovaluta die in twee uur is ontworpen, nog geen praktische toepassing kent en in Elon Musk zijn 'opperpriester' heeft. De dogecoin heeft miljoenen beleggers in zijn greep. Wat is het geheim van de munt, die dit jaar ruim 8000% in waarde steeg? 'Er is geen touw aan vast te knopen, maar juist dát maakt het zo interessant.'