Beursblog Live: Aziatische beurzen richting nieuw record In Azië staan de beurzen hoger na positieve macro-cijfers vanuit de Verenigde Staten. De MSCI Asia Pacific Index gaat richting zijn hoogste niveau in drie maanden tijd. Met name cyclische aandelen, aandelen van bedrijven die normaliter profiteren van economische groei, zijn in trek. De bitcoin staat nog steeds onder de $40.000.

