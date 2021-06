Beursblog Live: Vlakke start Europese aandelenhandel op komst In een week waarin beleggers vooralsnog moeizaam op gang komen, blijft inflatierisico het belangrijkste thema. De Aziatische markten staan licht in de min. De bitcoin krabbelt weer iets op, nadat dinsdag de laagste prijs in drie weken tijd werd genoteerd.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Vlakke start Europese aandelenhandel op komst Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren