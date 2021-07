Markten Live: vlakke opening beurs verwacht De beurzen in Azië koersen in het rood. In Europa wijst de future op de beurshandel vooralsnog op weinig beweging bij opening, na de winsten van woensdag. De olieprijs koerst op $73 per vat.

