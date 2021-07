Beursblog Live: Aziatische beurzen in het rood na Amerikaanse inflatiecijfers Aandelenbeurzen in Azië koersen woensdag lager na bekendmaking van de grootste stijging van de Amerikaanse inflatie in 13 jaar tijd. Dit wakkert de verwachtingen aan dat de Federal Reserve eerder met de stimuleringsmaatregelen vanwege de coronapandemie zal stoppen. Beleggers kijken vandaag en morgen uit naar de halfjaarlijkse speech van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Congres.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Aziatische beurzen in het rood na Amerikaanse inflatiecijfers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren