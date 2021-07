Beursblog Live: bitcoin weer boven de $30.000, AEX begint op 722 punten De Aziatische beurzen zijn overwegend hoger gesloten, en ook de AEX gaat vandaag op zoek naar herstel na de verliezen van maandag. Dinsdag won de AEX uiteindelijk 0,1%, waardoor de index start op 722 punten, het intradayrecord van bijna twee maanden terug.

