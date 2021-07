Markten Live: Storm op Aziatische beurzen nog niet bedaard Vandaag staat er een Federal Reserve vergadering op de planning. Met de inflatie al maanden ver boven de doelstelling wordt de druk op de Fed steeds groter om in te grijpen. Ook zijn de beurzen nog in de ban van de Chinese ontwikkelingen. De toezichthouder daar is verder aan het ingrijpen met beperkingen en boetes voor een steeds breder wordende groep beursgenoteerde bedrijven. De Chinese staatsmedia roepen op tot kalmte. De AEX sloot dinsdag 1,1% lager en ook Wall Street sloot met verliezen.

